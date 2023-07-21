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小三通開放陸配親屬探親 首日僅2人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金廈小三通昨起開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，可搭小三通客運往返兩岸。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通昨起開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，可搭小三通客運往返兩岸。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通今年3月25日起開放客運中轉，昨起進一步開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，無論是到台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均可經小三通客運往返兩岸，政策上路首日，符合適用資格有2人，一名受惠的陸籍人士說，走小三通價格便宜許多，探親更便利了。

昨天小三通客船的搭載率超過8成，一整天廈門往金門共6班船載運1518名旅客，當中77人是大陸籍，多數是陸配，真正符合持入台證探親新規定的僅有2人，人潮成長幅度不顯著。

CIQS通關團隊人員說，一整天接到多通大陸人士、陸配等詢問電話，政策剛上路，很多人不清楚規範與細節，應該過陣子熱度才會上升。

一名嫁到金門的陸籍新住民指出，昔日他們在中國大陸親屬要來探親，無法透過小三通，要繞一大圈先從中國大陸城市飛到台灣桃園機場，再到松山機場轉乘國內線班機到金門，要多耗費1、2天，費用比小三通貴很多，感謝台灣政府聽到他們心聲，開放大陸親屬可利用小三通探親。

探親 小三通 金門

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