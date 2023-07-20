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小三通醫療後送 海基會：沒家屬陪同個案可協處

中央社／ 台北20日電

海基會今天表示，經過與紅十字會協商，欲循小三通醫療後送機制返台的台灣民眾，在沒有家屬陪同情況下，只要事先安排好收容醫療院所，也可循小三通醫療後送機制返台。

海峽交流基金會（海基會）20日下午3時召開背景說明會，海基會副秘書長蔡孟君於會上作出上述表示。

蔡孟君指出，海基會、紅十字會長期合作、協助台灣民眾返台就醫，病患經小三通船班赴金門，經衛生福利部金門醫院評估後，即可啟動離島醫療後送機制，協助病患後送回台繼續治療。

她說，不過這樣的機制有前提條件，當事人必須有家屬陪同才能成為紅十字會受理案件，以避免病患接到後，後續卻乏人接應照料的狀況；不過實務上，確實有許多病患困於沒有家屬陪同情況，成為不被受理案件。

蔡孟君說明，7月上旬經過協商後，金門紅十字會同意放寬受理評估條件，擴大協處未有家屬陪同個案，只要當事人可獲得事先妥善安排，在沒有家屬陪同情況下，也可以成為紅十字會受理案件。

她舉例，例如經由海基會協調當事人戶籍所在地縣市政府允諾接收，且排妥後續收容的指定醫院或照護機構後，就可以成為受理案件，循離島醫療後送機制返回台灣；預計這樣的放寬，將可以協助更多有需要的台灣民眾。

海基會 紅十字會 金門

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