國務院：杜絕「拉閘限電」

進入夏季用電高峰，大陸國務院連日部署，確保電力供應。上周大陸國務院常務會議指示，全力抓好能源增產、增供，強化煤電保供穩價。大陸副總理丁薛祥15日赴電力公司考察，強調要全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定，堅決杜絕「拉閘限電」。

過去兩年夏季，大陸都曾出現大規模缺電。2021年，至少20個省市採取限電，部分地區「拉閘限電」做法，掀起極大民怨。去年8月，水力發電大省四川省出現嚴重缺電，進而對當地民生經濟造成重大衝擊。

今年是大陸經濟復甦關鍵年，確保電力穩定的重中之重，但仰賴水電的西部地區今年缺水，東部製造重鎮浙江近期用電創新高，多地傳出用電吃緊，官方不得不採取因應措施。例如有消息稱，四川鋼鐵、水泥業者近期收到限電通知。浙江則倡導企業錯峰生產，分散電力使用。

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大陸總理李強上周主持的國務院常務會議指出，保障能源電力安全穩定供應，是事關國計民生的大事。要求加強高峰時段重點地區電力保供，加強保供形勢預判，全力抓好能源增產、增供。強化煤電保供穩價，落實電價、財稅、金融等煤電企業紓困支持政策，加強電煤中長期合約履約監管。

大陸副總理丁薛祥15日前往華能集團及國家電網考察並主持召開座談會，研究進一步做好「迎峰度夏」能源電力安全保供工作。

丁薛祥指出，要緊盯重點區域、重點時段、重點領域，加大電力保供力度，加強統一調度管理，堅決杜絕「拉閘限電」。著力保障能源電力穩定供給，持續抓好電煤保供穩價，提升發電能力，已投產機組應發盡發，加快在建機組投產進度。

他強調，要加強電力需求側管理，運用市場化方式引導各類用戶錯峰用電，確保民生及重要用戶用電不受影響。深入開展安全生產隱患排查治理，牢牢守住安全生產底線。