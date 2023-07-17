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習是獨裁者？ 柯瑞不跳坑

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

美國「國家評論」（National Review）雜誌日前報導，美國總統氣候特使柯瑞在出訪中國大陸前夕的十三日，在聯邦眾議院外交委員會聽證會中拒絕以「獨裁者」稱呼中國國家主席習近平，立場與美國總統拜登、國務卿布林肯六月論調迥異。

拜登六月廿日在舊金山一場募款活動中脫口而出，以「獨裁者」稱呼習近平。

布林肯六月十九日才與習近平在北京會晤。布林肯之後在三檔美國電視節目中指稱，拜登代表所有美國人民說話，對拜登的「獨裁者」之言表達認同。

柯瑞十三日在國會眾院聽證會中回答聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）提問時表明，習近平無疑是中國政策與發展方向的主要決策者。當伊薩問柯瑞，習近平「實際上是否是位獨裁者」時，柯瑞未予以附和，僅說「不認為談這個有什麼用」。

伊薩接著問道，是否希望拜登當初使用其他字眼指稱習近平。柯瑞答道，「講這些都像是『水過鴨背』、沒什麼用，而且我不認為我們應糾結在標籤或稱呼之類的事情上。我們應該做的，是著眼於我們試圖達成的事情核心」。柯瑞還強調，拜登與習近平關係其實非常好。

習近平 拜登 柯瑞

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