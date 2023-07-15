助移居港人適應在台生活 台港策進會講座解日常疑惑

為關懷及照顧在台港人，台港經濟文化合作策進會15日在港人開設的茶餐廳，舉辦「好生活＠台灣」系列講座首場活動，邀請專家以實務經驗解說租屋常見疑難及權益保障等資訊。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水15日出席講座時表示，台灣是許多港人移居的選擇，但由於台港生活習慣、法規制度仍有差異，希望藉由舉辦活動，協助港人減緩文化衝擊，早日適應台灣生活。

據台港策進會新聞稿，「好生活＠台灣」系列講座舉辦在港人開設的茶餐廳，主題包括租屋攻略、休閒活動、交通安全、防火防震、港生求職等，並免費開放報名，旨在邀請專家解說日常生活實用資訊及法規，協助移居來台港人早日適應台灣生活。首場講座吸引近30名港人參加，現場提問踴躍，互動熱絡。後續還有4場講座。

據消息，盧長水15日指出，台灣因語言、文化、地理位置與香港相近，社會自由、多元，成為許多港人移居的選擇，近年以各種事由來台居留，以及申請定居打算長期在台生活的港人，持續維持相當人數。

盧長水表示，但因台港生活習慣、法規制度有差異，為協助港人減緩文化衝擊，早日適應台灣生活，陸委會與策進會、台港服務交流辦公室，過去一年結合中央與地方政府資源，與民間團體共同舉辦台港特色的系列主題活動，累計超過百場。

盧長水提到，今年下半年也已規劃10餘項台港民間交流活動，除了當前推出的「好生活＠台灣」系列講座，也將陸續舉辦包括文化論壇、觀光旅遊、地方參訪、主題影展、職涯培訓、身心健康輔導、特色市集、足球賽等系列活動，期盼從多元角度增進台港相互理解、融合共好，協助港人在台安居樂業、落地生根。