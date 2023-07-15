王毅：台灣是中國領土一部分 這是台海真正現狀

根據大陸外交部今天凌晨訊息，中共中央外辦主任王毅在雅加達出席第13屆東亞峰會外長會時，強調台灣問題是中國內政，不容外來干涉，並駁斥了「個別國家」稱中方單方面改變台海現狀的錯誤論調。王毅表示，台灣是中國領土的一部分。這是歷史事實，也是國際共識，更是台海的真正現狀。想要改變這一現狀的恰恰是台灣民進黨和支持縱容其謀求台獨的外部勢力。

王毅所稱「個別國家」認為中方試圖單方改變現狀，並未明確指向，有可能是指今年四月在日本舉行的G7外長會議的聲明，當時該會議表明反對中國試圖以武力單方面改變台海現狀。

王毅表示，台獨同台海和平水火不容，台獨行徑才是台海和平的最大破壞因素，要真正維護台海和平，就需要堅決反對台獨。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。

而王毅在東亞峰會外長會上針對東亞議題的發言，依據大陸外交部發布訊息，王毅提出三點主張：

一是切實支持東協中心地位，築牢和平根基。東協中心地位是歷史演進的自然結果，也是各方立場的最大公約數。另起爐灶並不可取，拉幫結夥不得人心，北約插足東亞更無道理。地區和平取決於各國普遍發展和共同繁榮，不應建立在少數國家追求絕對安全的基礎之上。中方願同各方圍繞全球安全倡議探討合作，重申願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書。

二是攜手打造地區增長中心，促進共同發展。共同維護經濟全球化正確方向，堅持開放、自由、公平、包容和基於規則的多邊貿易體系，反對保護主義、反對「脫鉤斷鏈」，持續推動建設亞太自貿區，營造良性競爭、合作共贏的地區發展環境。中方支持印尼倡議發表關於經濟增長的領導人聲明，發出團結謀發展的積極信號。歡迎東亞峰會新一期行動計劃達成共識，願同各方繼續推進能源、減貧等領域合作。

三是堅持真正的多邊主義，加強良性互動。堅持開放包容理念，摒棄二元對抗思維，反對黨同伐異、畫地為牢。中方願同地區國家一道，弘揚《東南亞友好合作條約》宗旨和原則，堅持和平共處、相互尊重，互利合作，踐行真正的多邊主義，推動亞太合作重回正確軌道。