一個月內兩度會晤布林肯 陸媒指王毅「三句話」不尋常

中共中央外事辦主任王毅、美國國務卿布林肯一個月內二度會晤，兩人13日在雅加達舉行的東協外長會議期間舉行閉門會談，國際關注是否有助於中美關係進一步改善，甚至是為拜習會鋪路。不過，根據大陸外交部新聞稿，王毅會上向布林肯連提了3種動物：灰犀牛、黑天鵝、攔路虎，引起輿論熱議王毅所指究竟為何。具大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」14日也發表文章，揭露3種動物的寓意，並點出新聞稿中的3個亮點。

「牛彈琴」文章首先指出，大陸外交部新聞稿用了「應約」二字，推測應為美方主動提議。而新聞稿總長雖僅500字出頭，但王毅的至少三句話，很有看頭，很不尋常，讓人印象深刻。

文章指出，第一句話是王毅告訴布林肯「下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道」。文章分析，既然是「下一步」，那就有背景故事，這其實就是布林肯上個月訪問北京，大陸國家主席習近平對布林肯重提了中美關係的相關意見與雙邊共識。簡單來說，就是重回兩國元首峇里島會晤共識。

陸方新聞稿中寫道：「美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把拜登總統多次作出的一系列承諾切實落到實處。」文章認為，王毅的話說得很有藝術性，尤其最後一個需要的「更」字相當搶眼。

文章認為，第二句有看頭的話，就是王毅對布林肯提到3種動物。陸方新聞稿中寫道：「雙方要從具體事情做起，堅決阻止『灰犀牛』，妥善處理『黑天鵝』，徹底搬掉『攔路虎』，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。」

文章分析，「灰犀牛」一般是指概率很大、影響也巨大的潛在危機，這種危機有發生變化或改變的可能，是可預測的；「黑天鵝」一般是指機率很小、影響巨大的潛在危機，這種危機一旦發生就會顛覆以往任何經驗，具有不可預測性；「攔路虎」很簡單，指的是前進道路上的困難和阻礙，就像老虎橫在你的前面。

文章認為，王毅以3種動物做比喻，說得很形象。其背後寓意就是，中美針對可以預測的灰犀牛危機，肯定要堅決阻止；針對不可預測的黑天鵝事件，當然要妥善處理；至於那些攔路虎，必然要徹底搬掉。

文章指出，第三句有亮點的話是王毅對布林肯說「美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。」

文章提到，近期美國總是將美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突，以及美國無意尋求與中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國，形成「五不四無意」論述，「但話說得很動聽，美國最近對中國的各種打壓，如晶片封鎖、關稅制裁，全世界都看在眼裡」，「美國不能這樣言而無信」。

針對此次王毅與布林肯會晤，對於中美關係改善有無助力，「牛彈琴」文章最後提出幾點觀察。文章認為，「一回生、兩回熟」，多見面多溝通，總不是壞事，也才能建設性。但若美國不改變錯誤對華認知，即使見面也難解決問題。

文章提到，提其言、觀其行，關鍵還是看實際行動，接下來將是中方檢驗美國信譽的時候，「不要真應了一些朋友的調侃：『如果美國靠得住，那母豬都能上了樹』」。文章最後則認為，中方要淡定、要自信，做好自己的事情最重要，該談就好好談，該鬥就好好鬥。