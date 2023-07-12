北京、索羅門 升級戰略夥伴關係

美中地緣政治競爭激烈，北京持續在南太平洋地區布局。正在中國大陸進行為期一周訪問的南太平洋島國「索羅門群島」總理蘇嘉瓦瑞，前天接連與大陸國家主席習近平、總理李強會談，昨出席索國駐北京使館開館儀式。蘇嘉瓦瑞此行與北京簽署多項協議，包括備受關注的「警務實施計畫」，中索並宣布建立全面戰略夥伴關係。外電直指，中索關係拉近，顯示索羅門群島的外交政策出現轉變。

索羅門群島是在二○一九年與台灣斷交後，改與北京建交，迄今已屆四年。去年索國與北京簽署雙邊安全協議，即引起美國、澳洲和紐西蘭的不安，外界擔憂北京可能在該國建造海軍基地，但索國否認。

蘇嘉瓦瑞此次赴北京前曾表示，索國會在大國競爭中「保持中立」。但顯然中索關係已迅速拉近，除了升級雙邊關係外，蘇嘉瓦瑞與李強會談後簽署九項合作協議，其中包括有效期至二○二五年的「警務實施計畫」，據新華社所發布的中索聯合聲明指出，北京將繼續向索國提供援助，提升該國「警務執法能力」，讓西方國家提高警覺。

北京還在聲明中呼籲「有關國家」履行國際義務，審慎處理核汙水排海、「核潛艇合作」等問題，路透指出，這是劍指日本將排放核廢水，以及美英澳同盟（AUKUS）的核潛艇協議。

索國則重申，堅定奉行一中原則，承認「中華人民共和國政府」是代表全中國唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，堅決反對「台獨」。

美聯社報導，蘇嘉瓦瑞此行顯示美中在南太平洋的影響力之爭正在加速，中索關係升級，引發美、澳等國對北京在南太平洋影響力的擔憂。今年二月，美國宣布重啟駐索國的美國大使館。

習近平十日會見蘇嘉瓦瑞時指出，中索是「可依靠的好兄弟」，強調北京的太平洋島國政策秉持四個充分尊重，包括將繼續向索國提供不附加政治條件的經濟技術援助。

李強在與蘇嘉瓦瑞會談時稱，雙方建交四年來「碩果累累」，願同索方維護南太「無核區」穩定發展。

大陸外交部發布，中索簽署了發展合作、貿易、基礎設施建設、民航、教育、警務、海關、氣象等合作文件。

新華社刊出對蘇嘉瓦瑞專訪，他提到北京與南太島國開展各領域合作，涉及島國最關心的氣候變化問題，並稱北京在本地區發揮重要作用，沒有國家會否認這點。

美國家安全會議發言人表示，尊重各國為本國最大利益做出主權決定的能力，同時鼓勵兩方公布協議內容，以提高協議對區域安全影響的透明度。

蘇嘉瓦瑞結束北京行程後，預計前往大陸經濟發達省分江蘇省和廣東省訪問。