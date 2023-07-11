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索羅門總理訪北京 稱奉行一中政策

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
索國總理蘇嘉瓦瑞近日訪問中國大陸，除了多次重申一中原則外，還在會見趙樂際時，大談「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。（美聯社）
索國總理蘇嘉瓦瑞近日訪問中國大陸，除了多次重申一中原則外，還在會見趙樂際時，大談「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。（美聯社）

2019年與中華民國斷交後，南太平洋島國索羅門群島與大陸建交，該國總理蘇嘉瓦瑞正訪問北京，他在昨日分別與大陸國家主席習近平、國務院總理李強會談後，11日繼續與大陸全國人大委員長趙樂際舉行會見。據中方發布內容，蘇嘉瓦瑞說，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，索羅門群島堅定奉行「一個中國政策」。

據大陸官媒中新社，趙樂際11日在北京會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。趙樂際表示，中索2019年建交以來，兩國關係快速發展，呈現積極良好勢頭。

趙樂際說，中國大陸全國人大願和索國民議會加強友好往來，圍繞落實兩國領導人共識，發揮立法機構獨特作用，為促進中索新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係發展作出積極貢獻。

據中方發布內容，趙樂際介紹了「中國式現代化」的理念和實踐，表示中國式現代化新成就將為世界發展提供新機遇。中方願和索方深化戰略溝通，挖掘合作潛力，打造更加緊密的中國大陸和太平洋島國命運共同體。

據中方發布，蘇嘉瓦瑞表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。所羅門群島堅定奉行「一個中國政策」，願與中方深化各領域合作，推動兩國關係走深走實。

在昨日與習近平、李強會見、會談時，蘇嘉瓦瑞也均多次提到「一個中國原則」，並指中國大陸已成為索羅門群島最大基礎設施合作夥伴和可信賴的發展夥伴，雙方共同發表關於建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係的聯合聲明。同時，索羅門群島駐中國大陸使館11日中午，在北京舉行開館儀式。

蘇嘉瓦瑞是時隔四年再度訪問中國大陸，從9日至15日，計畫走訪北京、江蘇、廣東等地，率領該國外交、商貿領域人士探詢合作。

索羅門 北京

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