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中共中央港澳辦公室正式亮相 夏寶龍為首屆主任

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中央港澳工作辦公室11日召開會議，會議中港澳辦的領導團隊首度集體亮相。（圖／取自國務院港澳辦公室官網）
中共中央港澳工作辦公室11日召開會議，會議中港澳辦的領導團隊首度集體亮相。（圖／取自國務院港澳辦公室官網）

大陸國務院港澳事務辦公室官網11日消息指出，中共中央港澳工作辦公室11日召開會議。會議中港澳辦的領導團隊亮相，而一如港媒先前所預測，夏寶龍為首屆中央港澳辦公室主任

此外，中央港澳工作辦公室副主任為周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂。

綜合港陸媒報導，河南省委副書記周霽已擔任港澳辦常務副主任，明確為正部級；鄭雁雄最近在港出席活動時曾表明是受夏寶龍委託，突顯出在香港事務上，中央港澳辦已處於領導地位。

另，此前貴州新聞報導，中央港澳辦、國務院港澳事務辦公室（港澳辦）副主任楊萬明近期出席2023年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。當時便有專家指出，這是大陸官媒首次提及中央港澳辦的頭銜，代表中央港澳辦高層人士已定。

中共中央、國務院在今年3月印發了《黨和國家機構改革方案》，方案指出要組建「中央港澳工作辦公室」。以貫徹「一國兩制」、落實大陸中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

該單位是在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為中共中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

國務院 主任

延伸閱讀

港媒：夏寶龍將擔任中央港澳辦首任主任

港媒：中央港澳辦組建完成 楊萬明以新職銜示人

港媒傳：河南副書記周霽將任港澳辦常務副主任

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