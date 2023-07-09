兩岸觀策／避兵凶戰危 陸需智慧解決 台要務實面對

解放軍東部戰區去年八月「圍台軍演」引發強烈震撼，時隔近一年，中共總書記習近平視察東部戰區，對「維護祖國統一作出重要貢獻」的東部戰區給予充分肯定。美中與兩岸關係繼續敵意螺旋下去，東部戰區對台壓力勢必有增無減。

習近平本月六日到南京對東部戰區機關官兵說：「錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面」，他還肯定東部戰區在維護國家領土主權和海洋權益與維護祖國統一的重要貢獻。

錨定建軍一百年，是指到二○二七年這一年，解放軍完成備戰打仗工作新局面。習近平還要求對台前沿的東部戰區要大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。種種讓人聯想到美國多位軍方將領研判共軍可能在二○二七年前後犯台的時節點。

華爾街日報日前引述美國前副國家情報總監高登在一項論壇中提到，各界關切北京會否於二○二七年侵台，此一問題唯有習近平能回答，但「目前為止，習近平還沒決定這樣做」。

自東部戰區「圍台軍演」後，解放軍機艦的實戰化軍事訓練已加速進行，進入我防空識別區成常態，每天幾乎都有共軍機艦跨越海峽中線，航母更進入台灣東部海域，艦載機演練日夜起降。或許正如高登所言，習近平要求解放軍做好「打贏」的準備，以隨時聽令。

面對中共可能的侵台，華爾街日報這篇報導也重申美國的觀點：台灣必須要有強化軍力的決心，報導引述一名美國空軍中將稱，台灣必須百分百投入，否則美國或任何他國都沒理由在戰爭爆發時馳援。

「台灣人若不願全心全意守護自己的島嶼及人民，那美國不會為台灣犧牲自己的子女」。

這名美國空軍中將說的很直白，中共有強大的意志力去完成兩岸統一（和統不成就武統），但台灣有沒有這種意志力去對抗大陸統一的決心？

我國防部長邱國正五月時稱，兩岸一旦開打，台灣沒有分什麼前方、後方，面臨「處處是戰場」。國防部發言人孫立方日前也表示，「台灣有如大衛對抗巨人歌利亞，我們將不惜一切代價捍衛」。

軍方甚有信心，話說得很堅定，但我們的意志力和決心究竟如何，恐各人心中自有一把尺。

因應兩岸局勢的丕變，政府把義務役恢復成一年就是為了補充兵源，抵禦可能犯台的解放軍。但為了安撫役男與其家屬的擔憂，國防部報告稱：「義務役男優先補充守備部隊，主戰部隊次之」。副總統、民進黨總統參選人賴清德進一步表示：「戰爭時主力部隊是職業軍人，義務役軍人不會前往戰場」。

這種說法不是糊弄國人就是在自我安慰：一旦開戰若有死傷也是第一線的部隊，義務役軍人沒事。但真的是如此嗎？解放軍強攻，若第一線部隊打光了，四處都是戰場的我們（邱國正之語），接下來怎麼辦？是否要做到美國人所說的「百分百的投入」，守備部隊變成主戰部隊？後備部隊變成前線部隊？

如果軍方與政治人物都有這種作戰「保留一半」的想法，又如何祈求全民有堅強的抵抗意志？

對中共而言，兩岸沒有血海深仇，用戰爭解決台灣問題將是下下之策，兩岸原有的情感將灰飛煙滅且世代為仇。兩岸都有責任避免兵凶戰危，兩岸也應有化解戰爭的渠道，大陸要有智慧解決，台灣則要理性務實面對。