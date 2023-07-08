中國與宏都拉斯自貿協定第一輪談判 昨在宏國首都舉行

據大陸商務部網站訊息，中國與宏都拉斯自貿協定的第一輪談判7月7日在宏國首都德古西加巴舉行。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率中方代表團與會。宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托率宏方代表團參會。雙方就談判總體目標、工作職責和下一步安排等開展深入磋商，取得廣泛共識。

商務部稱，2023年3月26日，中洪兩國建交，雙邊經貿合作進入全新發展階段。6月12日，習近平主席與來華訪問的宏總統卡斯楚舉行會談，雙方發表聯合聲明，宣布就商談兩國自由貿易協定達成共識。7月4日，商務部部長王文濤與宏經濟發展部部長塞拉托分別代表兩國政府，宣布啟動中洪自貿協定談判。

而根據商務部的微信公眾號「商務微新聞」，王受文與塞拉托共同主持召開中宏經貿混委會首次會議，就發展雙邊貿關係，共建一帶一路、促進貿易投資、在世貿組織框架下開展合作等議題交換意見。中國駐宏使館臨時代辦于波及宏都拉斯國民議會外事委員會主席塞拉亞、外交部長雷納、財政部長蒙卡達、農業部長蘇阿索、基礎設施和交通部長拉莫斯、央行行長桑托斯等都參加了會議。

王受文表示，召開經貿混委會首次會議是落實習近平主席和卡斯楚總統會晤共識的具體舉措，中方願與宏方共同努力，促進雙邊貿易平衡發展，為企業開展投資合作提供保護和便利。中方願與宏方在「一帶一路」框架下加強戰略對接，通過商簽自貿協定等方式為雙邊經貿合作提供制度性保障。

塞拉托表示，在兩國元首的戰略引領下，宏方願與中方加強政策對接，推動更多產品對華出口，提升宏出口產品附加值和重點產業產能，歡迎中國企業積極參與宏戰略優先項目。

官微並稱，訪問期間，王受文會見了宏外長雷納，出席中宏經貿交流與企業對接會並致詞，並與宏政府相關部門負責人進行了廣泛交流。