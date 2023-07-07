宋濤：堅持九二共識 兩岸回正軌

大陸國台辦主任宋濤昨天表示，兩岸關係和平發展是維護台海和平，促進共同發展，造福兩岸同胞通向民族復興的正確道路，「只有堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係能回到和平發展的正確軌道上。」

宋濤天在杭州的「二○二三浙江台灣合作周」上指出，希望廣大台胞台商把握中國式現代化發展的機遇，發揮自身的優勢。他說，中共總書記習近平強調，為推動兩岸關係所做的一切，就是為了實現兩岸同胞對美好生活的想法。

宋濤表示，參加本屆浙台周的台灣同胞超過六百人，這充分說明，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸主流意見和兩岸同胞的共同心聲。中國廿大優化了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。

宋濤指出，大陸認真貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，今年以來，大陸經濟回升向好的態勢明顯。在世界主要經濟體中表現出中國式現代化建設穩步推進，在實現新型工業化、構建現代化產業體系過程中蘊藏著巨大的商機和發展動能。

宋濤認為，兩岸產業鏈、創新鏈、人才鏈、價值鏈合作空間巨大，在綠色能源，智慧製造等新業態場景，合作前景廣闊。

宋濤強調，大陸探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區，已經為台胞、台企辦實事，得到兩岸同胞的熱情回應，只要是有利於增進兩岸同胞的親情福祉，有利於深化彼此理解認同，大陸都會用心、用情、用力去做。