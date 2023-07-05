陸學者：1972年美日移交琉球「施政權」而非「主權」

日本沖繩縣知事玉城鄧尼正在北京訪問，其言行及與大陸方面互動受高度關注之際，大陸官媒環球時報今天刊登中國社會科學院日本研究所助理研究員孫家珅署名文章稱，1972年，美國將琉球群島的「施政權」移交給日本，但沖繩縣民從未捨棄琉球族群的獨特性，並用種種獨特的文化符號，強化了琉球的自我認同意識。「1972年美日之間單方面移交了琉球群島的『施政權』而非『主權』」。他還說，琉球曾是中國的藩屬國，但中國並不干涉琉球內政，許其自治，琉球「自為一國」。

文章指出，中國與沖繩縣的歷史交往源遠流長，歷史上沖繩曾是獨立的琉球王國。玉城鄧尼4日在琉球國墓地遺址祭拜時表示，如果以他的到訪為契機，掀起一股在中國尋找琉球遺跡的風潮，將會「非常感激」。

文章還說，歷史上，琉球曾是中國的藩屬國，琉球國王累世接受中國皇帝的冊封，派遣使節向中國皇帝稱臣納貢，舉國奉行中國年號、正朔，接受中國政治文化和社會經濟等全方位的影響，但中國並不干涉琉球內政，許其自治，琉球「自為一國」。

此後，琉球先後歷經了獨立王國時期（1429-1879年）、日本殖民時期（1879-1945年）、美國占領時期（1945-1972年）。1972年5月15日，美國將琉球群島的「施政權」移交給日本，結束了長達27年的占領統治。但歷經曲折的沖繩縣民，從未捨棄琉球族群的獨特性，並用種種獨特的文化符號強化了琉球的自我認同意識。

文章強調，1972年美日之間單方面移交了琉球群島的「施政權」而非「主權」，二戰後所形成的權利從屬關系依舊主宰著琉球的命運，琉球族群如同大和民族的「異類」置身於日本邊緣。

他還提到，2017年日本國內職業籃球錦標賽，令人矚目的揭幕戰首場對決是東京都對陣沖繩縣。沖繩縣隊名「琉球王朝代表隊」（日語假名：琉球ゴールデンキングス，漢字：琉球王朝）尤顯耀眼，這一名稱是向沖繩縣民募集投票得來的，而非像其他代表隊一樣以縣名命名。

俱樂部官方網站關於這一隊名的介紹寫道：「琉球王朝代表隊的隊名源於歷史上的琉球王國，歷史上琉球王國與中國和日本保持著密切關係，並積極與周邊各國開展貿易……我們要將自身的這種特殊魅力向全國傳播，向世界宣示！」

文章說，此事雖小，但足以體現琉球族群的獨特性得到了很好的保護和傳承。類似案例不勝枚舉，譬如，隨處可見的琉球代表服飾嘉例吉襯衫，每五年舉辦一次的世界家鄉人（琉球人）大會，以及在日本殖民時期被明令禁止的琉球刺青作為一種文化符號也在當代重現。

至於沖繩與日本的關係，文章指出，1972年琉球「回歸」日本，但沖繩縣政府和日本中央政府之間的關係微妙，在涉及琉球人核心利益的一些問題上經常和日本中央政府意見相左，並以抗議遊行和司法訴訟等方式與中央對抗。琉球族群在維護自身利益時對日本政府的不信任恐怕與歷史進程中日本對琉球政治、經濟利益的犧牲不無相關。

文章提到，日本殖民時期，日本將琉球定義為「帝國的南門」，琉球要時刻為保全日本本土安全作出犧牲。

而在當代，沖繩縣又承擔著重要的防衛任務。據悉，目前駐日美軍總兵力約3.8萬人，是規模最大的美國海外駐軍。而僅占日本國土面積0.6%的沖繩卻集中了全日本逾70%的美軍基地。琉球民眾時刻處在擔心戰爭的陰影之下，擔心一旦亞太或世界局勢不穩定，琉球將首當其沖遭遇風險。

此外，在經濟層面，沖繩縣人均收入常年處於全日本最低的水平。美國占領琉球時期，「基地經濟」占據主導地位。上個世紀50年代，美軍開始在琉球建設永久性基地。基地的建設需要大量的勞動力，據記載，高峰時期美軍曾雇用4至5萬琉球人作為基地的工作人員。

但美日雙方確定「移交沖繩」後，美軍分批次解雇了基地的工作人員。盡管沖繩縣政府予以財政補貼，但基地員工大量被解雇造成琉球的失業率大幅上升。日本政府制定回歸特別措施法，制定沖繩振興開發計劃，致力於沖繩縣的振興開發，但收效甚微。加之沖繩美軍基地強制征用土地的問題無法解決，沖繩縣經濟的困境短期內難有改觀。