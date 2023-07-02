陸兩棲攻擊艦廣西艦突破第一島鏈 首進西太平洋海域

解放軍又有新動作，其兩棲攻擊艦廣西艦首次進入西太平洋海域進行遠海訓練。日本防衛省統合幕僚監部6月30日公布消息稱，一艘解放軍海軍075型兩棲攻擊艦日前通過日本鹿兒島縣大隅海峽，是日方首度確定解放軍兩棲攻擊艦經此海峽進入太平洋。

據澎湃新聞指出，6月29日午間，解放軍一艘兩棲攻擊艦及一艘驅逐艦在日本鹿兒島外海航行，於自衛隊確認解放軍兩艦在行經大隅海峽後進入太平洋。隨後，自衛隊也確認另外兩艘解放軍軍艦航行經過奄美大島外海的毗連區進入太平洋。

另，從日本防衛省公布的消息來看，除廣西艦外，還有另外三艘軍艦分別為052D型導彈驅逐艦包頭艦、054A型導彈護衛艦安陽艦和903A型綜合補給艦巢湖艦也進入太平洋海域。

消息並稱，上述幾艘解放軍軍艦航行經過鹿兒島外海及奄美大島外海進入太平洋時，日本也部署了偵察機、戰鬥機以及一艘導彈艇執行警戒任務，試圖監視解放軍行動。

還有消息人士向環球時報表示，這次解放軍的航行很可能是一次預定好的定期遠海演習，旨在增強船隻的能力，並不針對任何第三方。但「對於包括『台獨』分裂份子和企圖打壓中國正當發展的外部勢力」，可以將此視為一種警告。

央視新聞日前稱，075型兩棲攻擊艦廣西艦去年4月首次公開亮相。據悉，解放軍這艘剛列裝不久的兩棲攻擊艦廣西艦於當時開展基礎性訓練，目的是在未來兩棲作戰和遠海作戰需求做準備，在某海域持續開展航行組織、損害管制等科目。

中國軍事專家張雪峰近期曾表示，公海作戰環境與近海作戰環境有很大的不同，目前海上演練可以讓解放軍更好地了解海洋環境，包括不同的洋流、海水溫度和海底情況及地形。

報導還稱，該兩棲攻擊艦既有能自主防禦反擊的導彈、近防砲等多種火力系統，還有能搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦裝和氣墊登陸艇的內部塢艙。