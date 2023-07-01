解放軍訪英法 與英法兩軍戰略磋商商討雙邊防務關係

據中國大陸國防部發布的訊息，中國人民解放軍防務戰略磋商代表團於6月24日到7月1日，訪問了英、法兩國，與這兩國重點就發展雙邊防務關係進行商討，並圍繞共同關心的國際和地區安全問題深入交換意見，增進了雙方了解和互信。

但這次的防務戰略磋商雖恢復實體舉行，但大陸國防部並未透露多餘細節，也未公布雙方磋商的主持人。

解放軍與這兩國歷來都有防務磋商機制，以去年為例，去年1月12及13日連續兩天，中英與中法分別以視頻方式舉行防務戰略磋商。與英軍舉行的中英第8次防務戰略磋商，是由解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明中將與英國國防部安全政策總局局長威爾遜共同主持。雙方圍繞國際和地區安全形勢、兩國兩軍關係等問題坦誠深入地交換了意見。

而去年與法軍的第16次防務戰略磋商，則是由邵元明與法國國防部國際關係與戰略事務總局副總局長德航庫爾空軍中將共同主持。同樣圍繞國際和地區安全形勢、兩軍關係及雙方共同關心的問題坦誠深入地交換了意見。

去年的磋商中，中方向英方表示，當前中英兩軍關係總體穩定，雙方保持接觸交流。中方願與英方共同努力，加强两軍高層戰略溝通，保持機制化交流，拓展務實合作，不斷推動兩軍關係向前發展。英方表示，當前英中兩國關係發展良好。去年是兩國建立大使級外交關係50週年，英方期待雙邊關係取得新進展。英方對開展兩軍合作態度積極，願與中方保持各層級溝通接觸，繼續開展戰略磋商，在多邊安全對話平台保持交流。

而去年與法方的磋商中，中方表示，疫情發生以來，習近平主席與馬克宏總統多次視頻通話，對兩國各領域合作作出全面規劃，引領中法關係良好發展。中法兩軍通過視頻會晤等方式保持對話交流，體現了雙方對發展兩軍關係的積極態度。中國軍隊願與法方共同努力，持續深化兩軍戰略互信，加強務實合作，推動兩軍關係邁上新台階。

法方則表示，作為聯合國安理會常任理事國，法中對維護國際與地區和平穩定、國際多邊體系負有重要責任。法方重視發展對華軍事關係，希望兩軍在疫情結束後儘快恢復各領域交流與合作。