修定後反間諜法、對外關係法等多項大陸法規 今起施行

據新華社報導，今天7月1日開始，又一批新規開始施行。包括加強對「霸王條款」等合同亂象的監管，電動自行車乘員頭盔有新的國家標準，另規範生態環境、煙草專賣領域的行政處罰程序，還有新修訂的反間諜法 自7月1日起施行。

這一報導遺漏了一項剛通過的重大法案即《中華人民共和國對外關係法》，也自今天開始施行，《對外關係法》最值得注意的是，它明確中國有權對他國長臂管轄做出反制。條文規定：對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施。

至於加強對「霸王條款」等不公平格式條款進行監管的《合同行政監督管理辦法》於7月1日起施行，對霸王條款、合同欺詐等不公平格式條款加強監管。報導說，其中針對消費者反映較為強烈的經營者利用不公平格式條款減輕或者免除自身責任、加重消費者責任、排除或者限制消費者權利等行為，以及經營者就格式條款向消費者進行提示說明、不得借助技術手段強制交易等義務，辦法都作出詳細規定。

報導說，上述違法行為由市場監管部門責令限期改正，給予警告，並可以處十萬元以下罰款。

值得;台灣人以及外國人注意的則是新修訂的反間諜法，也自7月1日起施行。報導說，新修訂的反間諜法將投靠間諜組織及其代理人，針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實施網絡攻擊等行為明確為間諜行為。

該法也適度擴大相關主體竊密的對象範圍，將其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品納入保護。進一步完善安全防範規定，明確國家機關、社會組織等反間諜安全防範的主體責任。

報導說，新版《摩托車、電動自行車乘員頭盔》強制性國家標準自7月1日起實施。新版國標擴大適用範圍，在原有摩托車頭盔的基礎上，增加電動自行車乘員（包括駕駛人及乘坐人員）佩戴的頭盔。將頭盔尺寸規格由3類增加至5類，兼顧了兒童和成人的佩戴要求。同時，增加了護目鏡耐磨性、頭盔表面強度等指標，完善了固定裝置穩定性、佩戴裝置強度等要求。

還有修訂後的《商用密碼管理條例》也自7月1日起施行。新版條例要求建立健全商用密碼科技創新促進機制，保護商用密碼領域的知識產權，鼓勵支持商用密碼科技成果轉化和產業化應用。新版條例明確規定，涉及國家安全、國計民生、社會公共利益的商用密碼產品與使用網絡關鍵設備和網絡安全專用產品的商用密碼服務，應當檢測認證合格。

另一項今天開始施行的是新修訂的《生態環境行政處罰辦法》，新辦法的適用範圍新增了核與輻射領域，新增了通報批評，沒收違法所得、沒收非法財物，一定時期內不得申請行政許可，責令限期拆除等處罰種類。新辦法還新增應當組織聽證的條件和聽證的程序要求，明確重大執法決定法制審核的範圍、審核內容以及審核意見，對重大案件集體討論的範圍進行細化。

《商業銀行金融資產風險分類辦法》也於今天起施行。辦法將風險分類對象由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產，明確金融資產五級分類定義，設定零售資產和非零售資產的分類標準，提出重組資產的風險分類要求，同時要求商業銀行健全風險分類治理架構等。

針對現行指引對逾期天數與分類等級關係的規定不夠清晰的情況，辦法規定，金融資產逾期後應至少歸為關注類，逾期超過90天、270天應至少歸為次級類、可疑類，逾期超過360天應歸為損失類。

還有《人類遺傳資源管理條例實施細則》自今起施行。其中規定，採集中國的人類遺傳資源，應當事先告知人類遺傳資源提供者採集目的、採集用途、對健康可能產生的影響、個人隱私保護措施及其享有的自願參與和隨時無條件退出的權利，徵得人類遺傳資源提供者書面同意。