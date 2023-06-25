國泰客機香港起飛故障 緊急疏散11傷

香港國泰航空一架自香港飛往洛杉磯的班機，廿四日凌晨起飛時因機師發現輪胎故障取消起飛，在返回登機門之際因緊急煞車導致機輪冒煙起火，飛機打開六條逃生滑梯疏散乘客，結果導致十一名乘客受傷，其中兩人骨折留院治療。國泰航空公開致歉，香港民航處已展開調查。

這架航班編號ＣＸ８８０的國泰班機，載有十七名機組人員和二百九十三名乘客，原定飛往美國洛杉磯。昨天凌晨近一時前往跑道準備起飛時，機師偵察到輪胎技術故障，按照標準程序終止起飛。客機返回登機門時突然緊急煞車，導致約十二個機輪損毀，部分冒出火焰，機師從閉路電視看到機輪起火後，馬上通知機組人員打開六條逃生滑梯，所有乘客被要求由逃生滑梯離開飛機。

當時在機上的香港藝人李施嬅，事後透過臉書上載影片講述事件經過，她稱當時客機正高速滑行，期間突然煞停，機上有東西掉落，很多乘客都很緊張，有人大叫，場面混亂；其後看到逃生滑梯彈出，空中服務員疏散乘客，形容場面緊張。

另有旅客拍攝逃生片段可見，不少人疏散時還拖著行李箱，甚至有旅客「頭部向下」溜下滑梯，或出現「人踩人」情況；還有旅客透過社交媒體說，看到客機尾輪變形，逃生梯打開後，有乘客先丟下行李再滑下逃生，大批乘客在停機坪位置待援，也有乘客害怕爆炸拚命向客運大樓奔跑。

旅客疏散中，共有一男十女共十一名乘客受傷，分別送往瑪嘉烈及北大嶼山醫院治理，其中兩人骨折仍留院治療。國泰已就事件致歉，指會配合調查，並已安排受影響乘客入住酒店。國泰亦調配另一班航機ＣＸ８８０，在昨早十時許起飛，接載二百八十三名乘客飛往洛杉磯。

港府運輸及物流局局長林世雄稱，香港民航處會跟進，民航意外調查機構亦會按相關規例訂明的程序調查。

香港理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻說，這次事故是機長透過儀表發現輪胎疑似出現技術故障，於是決定急煞停，輪胎在高溫滑行下爆裂，相信終止起飛不涉及爆胎。