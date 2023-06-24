香港新聞自由排名直直落 黎智英兒籲：英國需為黎智英案發聲

自2020年以來一直被關押在香港的《蘋果日報》創辦人黎智英被控發行煽動刊物、勾結外國勢力等4項罪名，至今仍在候審，原定於去年12月的審判被推遲到了今年9月。

黎智英是持有英國護照的英國公民，他的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）近日向英國政府喊話，要求該國與香港當局打交道時將黎智英案件作為「政治優先事項」。

黎崇恩在和法新社的訪談中表示：「如果他們（英國政府）在一個與他們有業務往來的地方，不去堅決保護其公民，那麼說來丟臉的是：擁有其護照的意義何在？作為其公民的意義何在？」

英首相誓言捍衛香港自由

今年年初，英國首相蘇納克蘇納克誓言要捍衛香港自由，但黎崇恩認為倫敦需要做得更多。他表示：「我不是要求人們把我的父親從監獄裡救出來或什麼的，我要求英國就我父親的案件發表意見，向香港施加壓力，因為自由世界的每一個人都認為這是不可接受的事情。」

就在上個月中，香港立法會通過了法律執業者條例修訂規定，在「不違背國家安全利益」下，經特首發出證明書之後，海外律師才被允許參與國安法案件。

黎智英曾試圖聘請英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其涉及的《港區國安法》案件辯護，但在去年底被中國全國人大常委會授予香港特首職務的李家超阻止外國律師參與涉及國安案件的權力。專家認為，盡管香港當局保證司法獨立於中國大陸，但這一決定說明北京有能力影響香港司法。

歐盟要求釋放黎智英

另一方面，歐盟議會在本月15日則通過一項涉港決議，要求港府釋放黎智英，並撤銷對其指控。決議還提到歐盟將對李家超等壓迫人權的中港官員實施具針對性的制裁，但未詳細說明制裁細節。黎崇恩當時對此表示，歐洲議會的決議「向香港發出了一個強有力的訊息」。不過，中國外交部則批評歐洲議會「公然為黎智英等反中亂港分子撐腰」、「叫囂制裁中方官員」，是一場為撈取政治資本的卑劣表演。

本周19日，香港終審法院駁回黎智英請求推翻國安處獲准檢取手機內容的司法復核申請。黎智英方面認為警方無權根據國安法的實施細則申請檢取手機內的新聞材料，而香港司法單位認為，新聞材料不代表能免於與刑事罪行調查有關的搜查及檢取工作。

自從香港開始實施《國安法》之後，香港的媒體環境大幅遭到限縮。在非政府組織「無國界記者」對180個國家的新聞自由排名中，香港今年排在第140位，20年來下降了122位。據無國界組織稱，除了黎智英之外，還有另外六名《蘋果日報》的員工也有可能因違反《國安法》而遭判終身監禁。上個月，「無國界記者」曾發起連署呼籲釋放黎智英，共計有116名媒體從業人員參與該連署。

（綜合報導）

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