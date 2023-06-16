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比爾蓋茲會見北京市長殷勇 談加大投入推動藥物研發

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
微軟共同創辦人比爾蓋茲14日抵達北京展開中國行，並在15日下午時與北京市長殷勇會面。(路透)
微軟共同創辦人比爾蓋茲14日抵達北京展開中國行，並在15日下午時與北京市長殷勇會面。(路透)

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）14日晚間抵達北京，展開他2019年以來對大陸的首次訪問。15日下午，比爾蓋茲會見北京市長殷勇，並表示，全球健康藥物研發中心（GHDDI）成立5年來在北京市政府大力支持下，取得重要進展，蓋茲基金會願與北京市一道，加大投入，推動中心的研發突破。

據北京日報報導，殷勇於14日下午會見包含比爾蓋茲在內的比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill& Melinda Gates Foundation）一行。

殷勇表示，醫藥健康是北京市科技創新中心的重點高精尖領域，科研資源集中，產業實力雄厚，並稱蓋茲基金會在京設立的全球健康藥物研發中心近年來取得突破性成果。

殷勇還說，北京高度重視並將繼續大力支持研發中心建設，願同蓋茲基金會在科研平台建設與共享、人才培養等方面深化合作，推動研發中心取得更多創新成果並加快轉化應用，為增進人類健康福祉作出積極貢獻。

據報導，比爾蓋茲15日在演講時承諾，蓋茲基金會未來5年將向全球健康藥物研發中心捐贈5,000萬美元，支持針對結核病和瘧疾等傳染病等藥物研發，改善全球健康。北京市政府亦承諾提供同等規模的資金支持，清華大學也將繼續支持研發中心的發展。

此前，比爾蓋茲14日發推文表示，「中國在開發抗瘧疾藥物、適應氣候變化投資方面有很多經驗，需要讓世界各地更多人體驗到這種進步」。

據路透社，比爾蓋茲有望於今日16日與大陸國家主席習近平進行一對一會談，這將是疫情以來，習近平首次接見外資企業的代表。

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