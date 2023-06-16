影／維安出包？ 球迷賽間衝進場抱住梅西 還與馬丁尼茲擊掌

阿根廷、澳洲國家足球隊15日在北京工人體育場進行友誼賽，吸引上萬名大陸球迷進場觀賽，最終阿根廷以2比0擊敗澳洲。不過，昨晚比賽發生了小插曲，有一位身穿「梅西10號球衣」的15歲年輕男球迷衝入場中抱住梅西後，在場中跑竄，之後再與阿根廷門將馬丁尼茲擊掌，引起在場球迷驚呼，相關影片也迅速登上微博熱搜。

這場比賽於15日晚間展開，梅西（Lionel Messi）開賽僅81秒便射門得分，收穫個人生涯最快進球紀錄，全場球迷也陷入沸騰。比賽第68分鐘再靠佩薩利亞（Germán Pezzella）一計頭球破門，阿根廷對最終以2比0擊敗澳洲隊。

不過，有一位球迷在比賽過程中衝入場內擁抱住梅西，為閃躲3名保全人員追捕，這位球迷繼續往場中跑動，過程中還高舉雙手，並在場中央與阿根廷門將馬丁尼茲擊了掌。過程中，一度多達8名保全在追捕這位球迷，最後球迷不慎倒地，才被保全人員層層壓制，抬離球場，造成比賽中斷約1分半鐘。

根據現場球迷拍攝的影片，這位球迷初始是從高度近3公尺的看台跳下，並衝進場中。最終被抬離出場時，或因與梅西擁抱到而始終掛著笑容，現場許多民眾錄下這段影片，並上傳至微博等社交平台，「球迷衝進球場抱梅西」關鍵字也迅速衝上微博熱搜，許多網友紛紛留言表示「令人羨慕」、「勇敢又熱情」。

不過也有大批網友質疑，這位球迷的行為凸顯了球場現場維安有漏洞，倘若衝上場的不是熱情的球迷，而是有意圖傷害球星，後果不堪設想。也有網友擔心會引起後續跟風模仿效應。

據陸媒報導，這名被保安抬出去的球迷，事後在接受採訪時也坦言，「這是非常不好的行為」，但他也表示，「希望以後多增加一些保安」。

針對這名球迷的脫序行為，有大陸律師表示，綜合其違法情節，以及未成年的年齡特徵看，行為人被處以警告或罰款的可能性較大。目前北京當局僅表示會有相關部門依實際情況開展工作進行處理，但具體如何處理仍不清楚。