聽新聞
test
0:00 / 0:00

比爾蓋茲訪北京 今見習近平

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
比爾蓋茲自2019年以來再度訪陸。（中新網）
比爾蓋茲自2019年以來再度訪陸。（中新網）

人在大陸訪問的微軟創辦人比爾蓋茲，預定在今天會見大陸國家主席習近平，這將是疫情以來習近平首次接見外資企業的代表。

路透報導，兩人可能會進行一對一會談。蓋茲待遇與早前訪華的蘋果CEO庫克和特斯拉CEO馬斯克大不同，庫克是由國務院總理李強接待；馬斯克則會見了多位官員，當中包括國務委員兼外交部長秦剛、商務部部長王文濤及副總理丁薛祥。

蓋茲十四日晚在微博寫道：「我剛降落在北京，這是我二○一九年以來的首次訪問。」昨天蓋茲在全球健康藥物研發中心（簡稱「GHDDI」）演講。宣布蓋茲基金會承諾未來五年將向GHDDI提供五千萬美元捐贈，北京市政府承諾提供同等規模的資金支持，清華大學也將繼續支持GHDDI發展。

北京 庫克 習近平 比爾蓋茲

延伸閱讀

比爾蓋茲訪問中國 路透：習近平將會見

黎安友：習近平謹慎冒險 兩岸議題不會靜觀其變

習近平70歲金正恩普亭紛祝壽 中國內外反應不一

習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情，沒有評論

相關新聞

台灣赴港旅遊風險增？ 陸委會：「入境問俗」降低風險

疫情解封後，台灣與港澳地區的交流陸續恢復，不過在香港實施《國安法》後，偶傳出有赴港台灣民眾因「涉嫌國安案件」遭香港當局指...

比爾蓋茲訪北京 今見習近平

人在大陸訪問的微軟創辦人比爾蓋茲，預定在今天會見大陸國家主席習近平，這將是疫情以來習近平首次接見外資企業的代表。

上任後首度出訪 李強將赴德、法

大陸積極發展多邊外交、推動經濟復甦，陸外交部昨天宣布，國務院總理李強十八日起訪問德、法兩國，這也是李強上任總理職務後首次...

海峽論壇批綠色恐怖 陸委會：例行統戰

一年一度的海峽論壇大會今天登場，這次論壇是近三年來兩岸規模最大交流活動。大陸全國政協主席王滬寧預計十七日出席論壇大會，主...

更適應「一國兩制」 澳門擬修特首選舉法

澳門特區政府行政法務司司長張永春15日表示，為全面貫徹落實「愛國者治澳」原則，澳門就對現行的行政長官選舉法和立法會選舉法...

葉倫稱美國盼與陸合作 商務部：中美應合作共贏

近日，美國財政部長葉倫會見美中貿易全國委員會董事會成員等美國商界領袖，強調與大陸在貿易和投資上合作的重要性，並告訴他們，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦