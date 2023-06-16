比爾蓋茲訪北京 今見習近平

人在大陸訪問的微軟創辦人比爾蓋茲，預定在今天會見大陸國家主席習近平，這將是疫情以來習近平首次接見外資企業的代表。

路透報導，兩人可能會進行一對一會談。蓋茲待遇與早前訪華的蘋果CEO庫克和特斯拉CEO馬斯克大不同，庫克是由國務院總理李強接待；馬斯克則會見了多位官員，當中包括國務委員兼外交部長秦剛、商務部部長王文濤及副總理丁薛祥。

蓋茲十四日晚在微博寫道：「我剛降落在北京，這是我二○一九年以來的首次訪問。」昨天蓋茲在全球健康藥物研發中心（簡稱「GHDDI」）演講。宣布蓋茲基金會承諾未來五年將向GHDDI提供五千萬美元捐贈，北京市政府承諾提供同等規模的資金支持，清華大學也將繼續支持GHDDI發展。