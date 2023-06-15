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陸商務部：正和宏都拉斯就自貿協定加強溝通

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部表示，正在宏都拉斯主管部門就FTA加強溝通。（取材自新華網）
大陸商務部表示，正在宏都拉斯主管部門就FTA加強溝通。（取材自新華網）

外交部15日證實，台灣已在9日接獲宏都拉斯通知終止「台宏自由貿易協定」，預計年底生效。大陸商務部發言人束珏婷今天也表示，大陸商務部正和宏都拉斯主管部門，就自貿協定（FTA）相關工作加強技術溝通，爭取儘早開啟商談自貿協定進程。

大陸商務部15日召開例行記者會，束珏婷表示，目前大陸商務部正和宏都拉斯主管部門認真落實兩國元首重要共識，就自貿協定相關工作加強技術溝通，爭取儘早開啟商談自貿協定進程。

她說，6月12日，中宏雙方發表聯合聲明，宣布就商談兩國自由貿易協定，推進各領域務實合作達成共識。「中國與宏都拉斯經濟互補性強，合作潛力大。」

束珏婷說，中國大陸願以此為契機，展開機制性對話，深挖雙邊經貿合作潛力，推動中宏經貿合作不斷邁上新的台階。

在此之前，宏都拉斯3月與中國大陸建交，宏國總統卡斯楚本月9日至14日首次訪華，12日與中國大陸國家主席習近平會談，宏國的南美白對蝦、香蕉、咖啡豆獲准出口中國大陸。

在卡斯楚與大陸國務院總理李強會見時，李強也說，中方願加緊對接宏方特色產品輸華協議後續事宜，儘早開啟商談自由貿易協定進程，穩妥展開投融資合作，加快民生項目建設。

宏都拉斯 大陸商務部

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