快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

近三年最大規模兩岸交流活動 海峽論壇16日將登場

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
第十五屆海峽論壇將於16日登場，主辦方15日下午批評民進黨政府「囂張製造綠色恐怖」。（記者廖士鋒／攝影）
第十五屆海峽論壇將於16日登場，主辦方15日下午批評民進黨政府「囂張製造綠色恐怖」。（記者廖士鋒／攝影）

一年一度的海峽論壇大會即將登場，這次論壇是近三年來兩岸規模最大交流活動，主辦方15日批評民進黨政府「囂張製造綠色恐怖」，並透露論壇期間會著重探討兩岸青年交流、融合發展、「新四通」等議題。

第十五屆海峽論壇記者會於15日下午舉行，海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台港澳事務辦公室副主任陳志勇表示，本屆論壇大會6月17日上午10點在廈門會議中心舉行，在基層交流板塊有12場活動、青年交流板塊8場、文化交流板塊8場、經濟交流板塊9場，四大板塊一共37場活動，同期還舉辦其他14場活動，共計51場活動。

他強調，此次論壇特點，一是呈現疫後交流新常態，「本屆論壇是大陸疫情防控平穩轉段後舉辦最大規模的兩岸民間交流盛會」；其次，加快建設「海峽兩岸融合發展示範區」是福建的神聖使命，「本屆論壇將繼續圍繞以通促融、以惠促融、以情促融，充分展現深化兩岸融合發展取得的積極成效。圍繞『小四通』、『新四通』議題，舉辦『建設廈金共同生活圈』論壇」。

就青年交流的部分，本屆論壇還面向台灣青年提供1200多個就業職位、1000多個實習實訓職缺，發布更多惠及台灣青年的政策舉措，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

陳志勇批評，民進黨當局一再阻撓，公然恐嚇參與籌辦和參與海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，「囂張製造綠色恐怖」。他表示，「順民意、得民心的事，民進黨當局是阻撓打壓不了的」。

廈門市政府副市長莊榮良則提到，此次海峽論壇是近三年來兩岸規模最大交流活動，其中「建設廈金共同生活圈」論壇將組織兩岸專家學者交流研討兩岸融合發展、兩岸共同市場、兩岸心靈契合、廈金交通一體化等議題，「積極探索兩岸融合發展新路，促進兩地人員往來和經貿合作」。

2022年十四屆海峽論壇時，大陸方面出席的最高官員為時任全國政協主席汪洋。此前據國台辦發言人朱鳳蓮介紹，十五屆論壇邀請了中國國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、民眾黨等台灣政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業代表、社團負責人、工青婦、鄉鎮村裡、農漁工商、民間信仰等各界嘉賓共5000餘人，國民黨副主席夏立言將應邀率團出席。

第十五屆海峽論壇將於16日登場，主辦方15日下午對論壇期程與內容進行說明。（記者廖士鋒／攝影）
第十五屆海峽論壇將於16日登場，主辦方15日下午對論壇期程與內容進行說明。（記者廖士鋒／攝影）

海峽論壇 青年 板塊

延伸閱讀

【重磅快評】幼兒園餵藥案 民進黨放火燒掉的社會信賴

第九屆上交會開幕 垂直起降飛行器、插秧機器人亮相

柯文哲民調超侯趕賴 綠委分析幼兒園餵藥、性騷是主因

民進黨指被餵藥孩子年初就有戒斷症狀 藍委：拿出證據

相關新聞

台灣赴港旅遊風險增？ 陸委會：「入境問俗」降低風險

疫情解封後，台灣與港澳地區的交流陸續恢復，不過在香港實施《國安法》後，偶傳出有赴港台灣民眾因「涉嫌國安案件」遭香港當局指...

反送中歌曲「願榮光歸香港」 疑在Apple Music、iTunes下架

據報導，香港「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to HongKong）已提前在蘋果旗下一些音樂應用程式「下...

習近平70歲生日 金正恩發送賀電送祝福

中國大陸國家主席習近平15日滿70歲，北韓領導人金正恩向他發送賀電。朝中社15日消息，金正恩在賀電中稱，習近平期以來懷著...

更適應「一國兩制」 澳門擬修特首選舉法

澳門特區政府行政法務司司長張永春15日表示，為全面貫徹落實「愛國者治澳」原則，澳門就對現行的行政長官選舉法和立法會選舉法...

葉倫稱美國盼與陸合作 商務部：中美應合作共贏

近日，美國財政部長葉倫會見美中貿易全國委員會董事會成員等美國商界領袖，強調與大陸在貿易和投資上合作的重要性，並告訴他們，...

習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情，沒有評論

大陸國家主席習近平15日度過70歲生日，北韓領導人金正恩發送賀電，表示在習的堅強領導下，中共威信進一步提高。對此，陸委會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦