近三年最大規模兩岸交流活動 海峽論壇16日將登場

一年一度的海峽論壇大會即將登場，這次論壇是近三年來兩岸規模最大交流活動，主辦方15日批評民進黨政府「囂張製造綠色恐怖」，並透露論壇期間會著重探討兩岸青年交流、融合發展、「新四通」等議題。

第十五屆海峽論壇記者會於15日下午舉行，海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台港澳事務辦公室副主任陳志勇表示，本屆論壇大會6月17日上午10點在廈門會議中心舉行，在基層交流板塊有12場活動、青年交流板塊8場、文化交流板塊8場、經濟交流板塊9場，四大板塊一共37場活動，同期還舉辦其他14場活動，共計51場活動。

他強調，此次論壇特點，一是呈現疫後交流新常態，「本屆論壇是大陸疫情防控平穩轉段後舉辦最大規模的兩岸民間交流盛會」；其次，加快建設「海峽兩岸融合發展示範區」是福建的神聖使命，「本屆論壇將繼續圍繞以通促融、以惠促融、以情促融，充分展現深化兩岸融合發展取得的積極成效。圍繞『小四通』、『新四通』議題，舉辦『建設廈金共同生活圈』論壇」。

就青年交流的部分，本屆論壇還面向台灣青年提供1200多個就業職位、1000多個實習實訓職缺，發布更多惠及台灣青年的政策舉措，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

陳志勇批評，民進黨當局一再阻撓，公然恐嚇參與籌辦和參與海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，「囂張製造綠色恐怖」。他表示，「順民意、得民心的事，民進黨當局是阻撓打壓不了的」。

廈門市政府副市長莊榮良則提到，此次海峽論壇是近三年來兩岸規模最大交流活動，其中「建設廈金共同生活圈」論壇將組織兩岸專家學者交流研討兩岸融合發展、兩岸共同市場、兩岸心靈契合、廈金交通一體化等議題，「積極探索兩岸融合發展新路，促進兩地人員往來和經貿合作」。