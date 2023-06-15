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海峽論壇將登場 陸委會：不參雜政治會比較圓滿

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人詹志宏15日主持例行記者會。攝影／記者陳政錄
陸委會副主委兼發言人詹志宏15日主持例行記者會。攝影／記者陳政錄

大陸年度對台交流活動海峽論壇，將於16日在廈門登場，大陸全國政協副主席、中共中央政治局常委王滬寧預計17日出席論壇大會，面對國台辦表示，已邀請國民黨、新黨、民眾黨等台灣政黨代表參加，陸委會發言人詹志宏15日回應說，這場活動能否達到兩岸溝通的目的，「是一個大問號」，如果說是兩岸交流，不要參雜政治因素會比較圓滿。

詹志宏表示，政府已多次表達對這個活動（指海峽論壇）的一貫立場，很明白就是一個例行性的統戰活動，也可以看到陸方藉此機會，把一些以前收緊的兩岸交流措施，或是貿易行為，「釋放給特定的人」，這非常清楚。

詹志宏重申，政府支持健康、有序兩岸交流的立場不變，但反對藉此場合來進行不必要的統戰行為。他還形容，海峽論壇是一個類似嘉年華式的活動，湊了51個項目。

詹志宏甚至爆料，自己一個「廟公」好朋友也會出席海峽論壇，他問對方「你去幹嘛」，對方回應說，大陸要請客啊，表示將出席一個分論壇。

因此，詹志宏認為，海峽論壇活動舉辦的意義，是否能達到兩岸溝通的目的，「是一個大問號」，如果說是兩岸交流的話，也不要參雜政治因素，會比較圓滿。

目前，國民黨已宣布由副主席夏立言率團參加海峽論壇，國民黨籍台東縣長饒慶鈴、金門縣副縣長李文良也將出席，其他黨派還有民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞，預計率金門黨部相關人員參加，新黨則由主席吳成典率團與會。

對於海峽論壇，陸委會定義這是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」，並藉機政治操作，我方禁止中央機關人員參與，亦不樂見地方政府派員與會，強調我方機關、個人或團體、政黨不得以任何形式參加涉及中方倡議的「一國兩制台灣方案」及「民主協商」相關活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

至於前總統馬英九邀請大陸五所大學同學來訪，馬英九基金會執行長蕭旭岑14日表示，已配合陸委會提醒縮減人數，向教育部送件。

詹志宏證實，申請函已送交給相關部會包括陸委會，待主管機關確定後，會依照既有程序來處理。他補充，陸委會不是主管機關，沒辦法回答「准不准的問題。」

海峽論壇 詹志宏 陸委會

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