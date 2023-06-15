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藍赴海峽論壇惹議 朱立倫批綠抹紅

聯合報／ 記者劉宛琳、特派記者廖士鋒／台北—北京連線報導
中國大陸將在6月16、17日舉辦第15屆「海峽論壇」。圖為第14屆海峽論壇大會在廈門國際會議中心舉行。圖／聯合報系資料照片
中國大陸將在6月16、17日舉辦第15屆「海峽論壇」。圖為第14屆海峽論壇大會在廈門國際會議中心舉行。圖／聯合報系資料照片

海峽論壇十七日登場，國民黨派副主席夏立言率代表團出席。國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，民進黨意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇，這是欺騙選民、騙取選票的惡質手段；如果連這樣民間交流都要不斷抹紅、反對，「請問賴清德所提要和習近平共進晚餐，不是天方夜譚嗎？」

朱立倫指出，民進黨不但禁止中央各機關人員參與，也不樂見地方政府帶團參與，不斷抹紅，意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇；但國民黨執政期間，海峽論壇的確創造兩岸之間相互了解，化解一些誤會，共創雙贏，這就是參加的目的，希望民進黨執政當局能真正放下意識形態，不要繼續製造障礙。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日在例行記者會中也質問，對於海峽論壇這一舉辦多年的兩岸民間交流活動，民進黨當局究竟在怕什麼、擋什麼？她指出，民進黨「一面口口聲聲宣稱要讓兩岸恢復交流，一面又公然威脅恐嚇參與籌辦和參加海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，完全是說一套做一套」。

朱鳳蓮並批評民進黨「如此公然侵害台灣民眾的基本權利與自由，可見『綠色恐怖』何其囂張！」據朱鳳蓮介紹，本屆海峽論壇邀請台灣政黨代表、台灣主辦單位代表及台灣行業代表等共五千餘人參加，是大陸新冠疫情解封後最大規模的兩岸交流活動。

海峽論壇 民進黨 國民黨

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