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促進兩岸交流 國民黨派夏立言率團參加海峽論壇

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副主席夏立言將出席海峽論壇。記者廖士鋒攝影／報系資料照
國民黨副主席夏立言將出席海峽論壇。記者廖士鋒攝影／報系資料照

國民黨今天發出新聞稿表示，將由副主席夏立言率代表團出席6月16日在福建省廈門市舉行的第十五屆海峽論壇。參加成員包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國政基金會內政法制組召集人高思博、國家安全組召集人楊鎮浯等人。

國民黨表示，促進兩岸人民相互理解與交流，應該是所有國內政黨的重要工作。而經過疫情3年解封後，兩岸經社交流復甦方興未艾，國民黨將持續扮演維護台灣民眾權益、協助台商、台生及在陸生活台灣民眾與對岸相關部門溝通的角色。

國民黨強調，近期以來，美中台官方都釋放出希望和緩緊張關係、逐步恢復對話交流訊息，但目前兩岸官方管道仍持續中斷，許多重要問題都未能有效解決，包括開放航點與觀光。而海峽論壇舉辦已逾15年，台灣民眾參與絡繹不絕，亦包括綠營背景者，已經證明了其為兩岸交流的重要平台。國民黨願承擔促成雙方對話與交流的責任，在海峽論壇為台灣發聲、為兩岸和平努力，推動兩岸關係往良性與和平的方向發展。

國民黨指出，夏立言學養經歷俱佳，其致力於推動兩岸交流和平，貢獻卓著，是代表團長的適當人選。該團預計於16日上午出發，並於19日離開廈門。

國民黨 海峽論壇 夏立言

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