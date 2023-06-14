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張軍抨擊：綠色保護主義將發展中國家綁定在價值鏈低端

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表張軍。（取自聯合國官網）
中國常駐聯合國代表張軍。（取自聯合國官網）

中國大陸駐聯合國大使張軍在聯合國安理會就「氣候與安全問題」舉行公開辯論會上進行發言時表示，綠色保護主義成為將發展中國家綁定在全球價值鏈低端的一道鎖鏈，另一道箝制發展中國家發展穩定的鎖鏈則是非法單邊制裁。

依據中國大陸常駐聯合國代表團網站上公布的發言內容，張軍表示，發達國家綠色保護主義值得警惕。有的國家以推動本國能源轉型為藉口，通過各種不公平法案和行政舉措，投入數千億美元為本國製造業提供高額補貼，同時針對別國的綠色產業大搞貿易壁壘，掐斷發展中國家獲得綠色技術的路徑。

他指責這些行為「公然違反世貿組織規則」，擾亂全球綠色產業鍊和供應鏈，破壞各國實現可持續發展目標的努力，與國際社會應對氣候變化的集體努力背道而馳。他說，這些行為也讓有關國家的漂亮口號顯得蒼白和虛偽。安理會要發揮作用，應堅決反對這樣的行為和做法。

張軍進一步指出，綠色保護主義成為將發展中國家綁定在全球價值鏈低端的一道鎖鏈，另一道箝制發展中國家發展穩定的鎖鏈則是非法單邊制裁。

他說，很多被制裁國家連最基本的生活和生產資料都難以獲得，更別說提高應對氣候變化的能力了。安理會應該傾聽受害國人民的呼聲，高度重視綠色保護主義和非法單邊制裁造成的氣候和安全風險，並敢於採取有針對性的措施，維護公平正義。

張軍說，關於氣候與安全之間的關係，安理會多次開會討論，顯然存在意見分歧，還需要深入探討。否定氣候與安全之間存在關聯，不是科學態度；將氣候問題泛安全化，脫離具體情境談論氣候變化的安全影響，恐怕也不是科學態度。中方主張安理會應當結合自身授權、既有議程和具體國別情況，結合所擁有的的資源和手段，就氣候與安全的關係進行具體問題具體分析。要堅持問題導向，找準安全風險的根源，提出切實管用的辦法。

他認為，各國應對氣候變化的能力存在巨大差異，其背後是發展水平的巨大差距。因此，要阻斷氣候變化向安全風險傳導，最根本的辦法是從發展入手，幫助發展中國家跨越發展鴻溝，提高氣候韌性和應對能力。

他表示，《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》是應對氣候變化最重要的遵循。《公約》所明確的基本共識是，發達國家對於全球氣候變化負有歷史責任。他們理應率先大幅減排，更早實現淨零乃至負碳排放。

他暗諷美國說，遺憾的是，去年以來，一些發達國家能源政策出現倒退，化石能源消費和碳排放不減反增，有關情況令人不安，安理會應予密切關注。這也提出了一個問題，如果說氣候變化構成潛在的安全威脅，那麼在履行減排義務方面消極倒退的行為，包括單方面退出《巴黎協定》，是否也構成對國際和平與安全的威脅？安理會可不可以依據聯合國憲章授權採取強制措施，糾正這些消極行為？這值得我們深入思考。

安理會 聯合國 巴黎協定

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