李強見宏總統：盡早開啟中宏自貿協定談判進程

依據新華社昨晚報導，國務院總理李強昨13日上午在人民大會堂會見對陸進行國事訪問的宏都拉斯總統卡斯楚。李強表示，中方願同宏方深挖兩國貿易潛力，加緊對接宏方特色產品輸華協議後續事宜，儘早開啟商談自由貿易協定進程。中方並歡迎宏方成為共建一帶一路大家庭新成員，願同宏方高質量推進一帶一路建設。

他說，今年3月，習近平主席和總統女士作出中宏建交的重要政治決斷，翻開了兩國關係嶄新的一頁。中方高度讚賞宏方作出恪守一個中國原則的堅定承諾，選擇站在歷史正確一邊。中方願同宏方攜手努力，落實好兩國元首重要共識，推動各領域合作蓬勃發展。

報導說，李強指出，中國同宏都拉斯是新朋友、新夥伴，更要做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。中方堅定支持宏方維護獨立自主，願在多邊事務中同洪方加強協調配合，共同捍衛國際公平正義，共同應對全球性挑戰，維護廣大發展中國家共同利益。

他說，雙方應蹄疾步穩地推進務實合作，積極開展人文交流，用合作成果展現互利共贏，以實際行動造福兩國人民。中方願同宏方深挖兩國貿易潛力，加緊對接宏方特色產品輸華協議後續事宜，儘早開啟商談自由貿易協定進程，穩妥開展投融資合作，加快民生項目建設。希望宏都拉斯為中國企業投資興業提供良好、便利的投資環境。中方歡迎宏方成為共建一帶一路大家庭新成員，願同宏方高質量推進一帶一路建設。

卡斯楚則表示，洪方高度重視洪中關係，感謝中方在宏中建交後為推動兩國合作所做的大量富有成效的工作。宏方恪守一個中國原則，支持習近平主席提出的一系列重要倡議，願同中方一道加強農業、減貧、基礎設施建設等領域合作，增進人文交流，推動宏中關係行穩致遠，造福兩國人民。

秦剛等參加會見。