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習近平會卡斯楚 推動「中拉整體合作」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京與宏都拉斯總統卡斯楚舉行會談，除了加強雙邊合作，習還提到，將推動「中拉整體合作」。（中新社）
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京與宏都拉斯總統卡斯楚舉行會談，除了加強雙邊合作，習還提到，將推動「中拉整體合作」。（中新社）

中國大陸國家主席習近平昨天在北京與宏都拉斯總統卡斯楚舉行會談，習強調，「一個中國原則」是雙方建交和發展雙邊關係的首要前提與政治基礎，相信宏方將不折不扣落到實處；中方願同包括宏都拉斯在內的拉美和加勒比國家一道，推動「中國—拉共體論壇」建設和「中拉整體合作」。

卡斯楚此行訪中，是宏都拉斯今年三月與中華民國斷交後，宏國總統首度訪問中國大陸。卡斯楚昨天並與習近平首度舉行兩國領導人會談。

據央視報導，習近平與卡斯楚會面後，雙方發表「中華人民共和國和宏都拉斯共和國聯合聲明」，其中聲稱，「宏方支持聯合國大會第二七五八號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

習近平在與卡斯楚會面時稱，中方將堅定不移發展中宏友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展。他強調，雙方要把牢正確方向，深化政治互信。「一個中國原則」是中宏建交和發展雙邊關係的首要前提和政治基礎。

就中宏雙邊合作，習近平稱，中方堅定支持宏方為維護國家主權獨立、促進發展、改善民生所作努力，支持宏方自主選擇符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉宏都拉斯內政。雙方以共建一帶一路為統領，促進共同發展。中方將積極推動宏方特色產品早日進入中國大陸市場，願同宏方盡早開啟商談自由貿易協定進程。

據央視報導，卡斯楚聲稱，宏方堅定支持並遵守「一個中國原則」，「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的努力」。宏方堅信，與中方發展友好合作關係，將有助於宏方獲得更多、更好的發展機遇。宏方期待與中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作。宏方願積極推動「拉共體」與中國關係發展。

會談後，兩人見證簽署共建一帶一路、質檢、經貿、農業、科技、文教等多項雙邊合作文件。大陸海關昨天也同步發布，中宏簽署養殖水產品檢驗檢疫等議定書，顯示宏國南美白對蝦得以出口大陸市場。

卡斯楚是在九日抵達上海，隔日轉赴北京，昨與習近平會面後，預計十四日結束訪問中國行程。

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