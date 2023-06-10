中國實際行動支持塞爾維亞？　中塞自貿第一輪談判結束

根據大陸商務部官網9日訊息，6月6日到8日，中國與塞爾維亞自貿協定第一輪談判在塞首都貝爾格勒舉行。雙方就貨物貿易、原產地規則、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、技術性貿易壁壘、貿易救濟、爭端解決、投資與服務、競爭、法律條款和機制條款等領域開展深入磋商，並取得積極進展。

大陸商務部說，中塞自貿協定談判於2023年4月啟動。塞爾維亞是中國在中東歐地區的重要經貿合作夥伴。2022年，中塞雙邊貿易額35.5億美元，同比增長10.1%。

今年四月，巴爾幹半島地區再次發生騷亂，科索沃北部地區的塞維維亞社區，反對科索沃當局人為操縱地方選舉結果，在塞族聚集的北方任命阿爾巴尼亞衣露的市長，並在示威時遭到了科索沃軍警的驅逐，一度發生了肢體衝突。情勢一度可能失控，北約迅速出動兵力鎮壓當地塞族民眾。

塞爾維亞總統武契奇因此在約見中國駐塞大使時，請求中國發揮國際影響力，幫助塞爾維亞擺脫目前的困境。大陸外交部在5月31號舉行例行記者會上明確表示，中方一貫支持塞爾維亞維護其主權以及領土完整的權利，並提醒北約多做有利於維護地區和平穩定的行動。

這一自貿談判在塞國首都貝爾格勒舉行，被認為是中國大陸以行動強力支持在歐洲的重要盟友。