南非請中國代辦金磚峰會？ 習近平： 支持南非辦好活動

南非是今年金磚國家（BRICS）輪值主席國，將負責舉辦峰會，不過因國際刑事法院（ICC）於3月發出對俄羅斯總統普亭的逮捕令，據傳因南非身為ICC一員，但俄羅斯又是金磚國家會員國，兩國關係密切，因而考慮請大陸或莫三比克代為主辦峰會。不過，在9日大陸國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙的通話中，習近平表示，中方支持南非作為輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。

據新華社，習近平9日晚間應約與拉馬福薩通電話，習近平指出，今年是金磚「南非年」，兩國關係面臨重要發展機遇，中方願同南非提升兩國關係水平，構建高水平「中南命運共同體」，一道踐行真正的多邊主義，攜手維護廣大發展中國家共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

拉瑪佛沙表示，南中合作使非洲受益。南非致力於同中方一道，推動南中關係不斷發展。南非將同中國等金磚成員國為加強金磚合作深化溝通協調。他還說，南非支持中方提出的「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，希望有關各方盡快恢復談判。南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭，推動衝突盡快結束。

此前，大陸外交部發言人汪文斌曾在7日例行記者會上，針對南非是否代請中國舉辦金磚峰會一事表示，「我不了解你說的情況。我們注意到，日前，南非方面已經發表公告，宣布給予金磚國家峰會與會者外交豁免」。

據環球網，南非政府5月底宣布，在6月的金磚國家外長會議及8月的金磚國家領導人第十五次峰會期間，給予與會者外交豁免權。外媒指出，這一決定可能為俄羅斯總統普亭赴會打開大門。

報導並引述「今日俄羅斯」、南非「目擊者新聞」指出，南非總統府部長昆布佐・恩特沙韋尼已在8日表示，南非不會執行國際刑事法院對普亭發布的逮捕令。她強調，因為逮捕俄羅斯總統等於向俄「宣戰」，南非不會這麼做。

金磚國家成員國包含巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，報導指，今年峰會將於8月22日至24日在南非約翰內斯堡舉行。俄總統新聞秘書佩斯科夫5月30日曾表示，俄羅斯將以適當級別出席於8月在南非舉行的金磚峰會。