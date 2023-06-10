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英相蘇納克稱中俄偷竊智財權 陸駐英使館：信口雌黃

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英國首相蘇納克日前訪美，與美國總統拜登在白宮會談。（路透）
英國首相蘇納克日前訪美，與美國總統拜登在白宮會談。（路透）

當地時間6月9日，中國大陸駐英國使館發言人對英國首相蘇納克在訪問美時說，中國和俄羅斯等國偷竊知識產權、濫用技術、操縱關鍵資源，以回應媒體詢問的方式表示，英方上述涉華言論純屬無中生有、信口雌黃、惡意詆毀。中方予以強烈譴責。

中國駐英國使館發言人說，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。創新和知識產權絕非英美國家的獨家「專利」，應用知識產權、推動經濟社會進步也不是某些國家獨享的權利。創新和知識產權應該服務於全人類的進步與福祉，而不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。

發言人指出，指責中國所謂「濫用技術」，更是找錯了對象。恰恰是美英不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展。發言人指出，炮製所謂中國「操縱關鍵資源」言論意在阻撓中國與有關國家的合作，完全是政治操弄。

英國 專利 俄羅斯

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