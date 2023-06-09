海峽論壇邀台各界人士出席 陸委會籲勿成為統戰樣板

大陸國台辦日前宣布，第15屆「海峽論壇」將於16日起在福建舉辦，並邀請台灣政黨、行業代表等各界人士出席。陸委會9日表示，海峽論壇是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」，並藉機進行政治操作，呼籲我方勿輕易參與，成為中共統戰宣傳樣板，並提醒參與時應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。

陸委會重申，政府立場一貫，禁止地方政府、人民團體或個別人士與陸方合作辦理「海峽論壇」，亦禁止在台辦理分支、延續性活動；中央機關人員禁止以任何形式參與，亦不樂見地方政府派員與會。

此外，亦禁止參加危害國家主權安全的「民主協商」活動，及參與中方倡議推動之「一國兩制臺灣方案」相關活動，陸委會強調，若涉及違法情事，將依法處理。

陸委會提醒，國人應遵守兩岸條例及相關規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為，並呼籲我國民眾及團體勿輕易參與海峽論壇，以防範中共對臺統戰滲透，也勿配合或呼應中共對台統戰作為，成為中共統戰宣傳樣板。

陸委會表示，陸方於今年4月甫修訂「反間諜法」，並以國安為由逮捕包括台灣民眾在內之境外人士，建議赴陸前審慎評估人身安全。此外，近期大陸及港澳疫情有升溫趨勢，若欲前往應落實防疫保護措施，維護個人健康。

陸委會強調，政府鼓勵兩岸人民正常往來與健康有序交流，但反對利用交流名義包裝統戰宣傳與政治操作，並呼籲國內各界注意防範中共對台分化與滲透作為，共同維護國家主權與自由民主核心價值。