全球債務規模劇增美國居首 汪文斌批美濫用美元霸權

大陸外交部發言人汪文斌今天在例行記者會被問到全球債務規模劇增，其中美國更達到31.4兆美元時，指責美國長期濫用美元霸權，肆意舉債轉嫁危機，他並說，敦促美方切實採取負責任的財政和貨幣政策，與其他經濟體一道加強宏觀經濟政策協調，共同維護國際經濟金融穩定，促進世界經濟復甦。

例行記者會上有記者提問，據報導，國際金融協會近日發布《全球債務監測報告》顯示，全球債務規模目前達到305兆美元，比新冠疫情暴發前多了45兆美元，其中美國的國家債務規模居全球首位，達到31.4兆美元，這進一步引發了國際社會對美國政府支出和借貸成本的擔憂。中方對此有何評論？

汪文斌即對此表示，美國作為世界第一大經濟體和主要國際貨幣的發行國，財政狀況和政策選擇，對世界經濟具有重要外溢效應，理應採取負責任的財政和貨幣政策。然而美國長期濫用美元霸權，肆意舉債轉嫁危機，採取無限量化寬鬆政策，將通貨膨脹輸出到全世界，使一些新興市場和發展中國家的債務問題雪上加霜，經濟遭受重創，嚴重阻礙全球經濟復甦，這再次印證了美國尼克森政府財政部長康納利的那句名言：「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。

汪文斌強調，我們敦促美方切實採取負責任的財政和貨幣政策，同其他經濟體一道加強宏觀經濟政策協調，共同維護國際經濟金融穩定，促進世界經濟復甦。