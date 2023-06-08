韓發表新版國安戰略 「在相互尊重互惠基礎發展對華關係」

南韓總統尹錫悅政府7日發表新版國安戰略文件「國家安保戰略：自由、和平、繁榮的全球中樞國家」，在「寫明北韓核威脅」的同時，還提及美中競爭加劇等其他多個所謂導致韓國當前安全環境急劇變化的問題。而在對中國政策方面，尹錫悅政府則稱，要在「相互尊重和互惠基礎上發展對中關係」。

韓聯社7日報導稱，這是自2018年文在寅政府出台《和平與繁榮的韓半島》後，韓國時隔5年修改國安戰略文件。此次南韓新版國安戰略文件韓文版總計有107頁，英文版則為150頁，與最重視和平解決朝核問題及停和機制轉換的前政府不同，南韓新版國安戰略文件著重在尹錫悅政府加強韓美同盟、韓美日安全合作，以及「基於原則實現南北韓關係正常化」的基調。

在東亞外交領域，韓聯社當時提到，該文件強調韓日「修好的成果」，並按日、中、俄的次序排列。韓總統室幕僚稱，排序沒有成文標準，但從憲政、自由價值的角度衡量孰近孰遠，並基於此進行排序。

環球時報指出，該文件當中談及大陸的內容主要匯集在「中美競爭」部分。文件稱，美國和大陸之間的競爭加劇，成為韓國當前面對的「主要安全挑戰」之一。文件還聲稱，大陸正利用其經濟增長，繼續擴大軍事能力、擴展在全球舞台上的政治和經濟影響力。

另外，在東亞外交領域，文件顯示，尹錫悅政府分別對日本、中國大陸和俄羅斯進行了外交戰略原則闡述。其中，針對大陸，南韓「要在相互尊重和互惠的基礎上，發展更健康、更成熟的關係。」另外，對於日本，文件稱，作為「共享普世價值的夥伴」，南韓應加強與其在地區和全球問題上的合作；對於俄羅斯，韓國在國際規則指導下，與前者保持穩定的雙邊關係。