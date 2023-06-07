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字節跳動前高層稱 公司黨委曾訪問TikTok香港用戶數據

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
TikTok的用戶隱私保護與安全性再度引發關注。（路透）
TikTok的用戶隱私保護與安全性再度引發關注。（路透）

TikTok母公司字節跳動的一名前高層在一份法律文件中稱，該公司黨委2018年曾訪問了TikTok香港用戶數據。他並指控字節跳動為中國共產黨保留一個用來訪問美國用戶數據的「後門渠道」。但該公司否認了這一說法。

據《華爾街日報》報導，這位名為余英濤（譯名，Yintao Yu）的前高層稱，該公司黨委成員那段時間關注香港反送中民權活動人士和抗議者，曾察看TikTok上包括他們的網路信息、SIM卡識別信息和IP地址在內的數據，目的是識別和定位這些用戶。他說，相關數據還包括這些用戶在TikTok上的交流信息。

余英濤5月初在舊金山高等法院提起了一宗不當解僱訴訟，上述指控是他在該訴訟中提交的一份新文件的部分內容。

2017年8月至2018年11月，余英濤供職字節跳動美國辦事處，擔任工程主管，他是美國加州公民。余當時主要在字節跳動位於加州門洛帕克的辦公室工作，也在字節跳動位於洛杉磯和北京的辦公室待過。

對此，字節跳動一位發言人說，「強烈反對本投訴中毫無根據的主張和指控」。她說，余英濤的工作內容是一款名為Flipagram的應用。基於商業原因，Flipagram幾年前停止營運。余英濤在2018年被解僱，他在此後的五年裡沒有提出這些指控。「余英濤的行為顯然是為了吸引媒體的關注」。

余英濤的律師查爾斯·鄭說，余決定現在站出來，原因是他認為TikTok首席執行官周受資今年3月在美國國會聽證會上發表的證詞有誤導性。鄭說：「我的當事人在法庭上講出自己的故事，是將自己置於危險之中。但真相是強大的，要實現社會變革，就須要說出真相。」

余英濤提出這些指控的背景是，TikTok正在努力讓美國決策者相信該應用對用戶是安全的。

報導指出，對於TikTok來說，香港是一個特殊的市場。長期以來，字節跳動在中國大陸的應用程序一直不同於世界其他地方，TikTok只在大陸以外的地方運營。香港的治理與大陸截然不同，但近年來北京對香港事務的控制日漸加大。2020年，出於對如何應對《港版國安法》的擔憂，字節跳動將TikTok從香港撤出。

TikTok 字節跳動 香港

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