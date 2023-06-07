習近平：大陸荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻

大陸國家主席習近平表示，近兩年中國北方沙塵天氣次數增加，荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻，生態災害制約三北（西北、華北和東北）地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰，實施「三北」工程是國家重大戰略，要築牢北方生態安全屏障。

據人民日報報導，習近平5至6日赴內蒙古自治區巴彥淖爾市考察，並主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程建設座談會。

習近平在現代農業示範園區表示，河套地區條件得天獨厚，雖然不缺水，但也要節約水資源，大力發展現代高效農業和節水產業，不能搞大水漫灌。他還提到，「總體上看，內蒙古的草原已經過牧了，要注意休養生息」。

習近平在座談會上強調，經過40多年不懈努力，中國防沙治沙工作取得舉世矚目的巨大成就，又指出中國是世界上荒漠化最嚴重的國家之一，荒漠化土地主要分布在三北地區，而且荒漠化地區與經濟欠發達區、少數民族聚居區等高度耦合。

習近平指，荒漠化、風沙危害和水土流失導致的生態災害，制約著三北地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰。這兩年，受氣候變化異常影響，中國北方沙塵天氣次數有所增加，表明荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻。

根據資料，三北工程又稱三北防護林工程，是指在中國三北地區建設的大型人工林業生態工程，用以減緩荒漠化和水土流失。