習近平：大陸荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻
大陸國家主席習近平表示，近兩年中國北方沙塵天氣次數增加，荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻，生態災害制約三北（西北、華北和東北）地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰，實施「三北」工程是國家重大戰略，要築牢北方生態安全屏障。
據人民日報報導，習近平5至6日赴內蒙古自治區巴彥淖爾市考察，並主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程建設座談會。
習近平在現代農業示範園區表示，河套地區條件得天獨厚，雖然不缺水，但也要節約水資源，大力發展現代高效農業和節水產業，不能搞大水漫灌。他還提到，「總體上看，內蒙古的草原已經過牧了，要注意休養生息」。
習近平在座談會上強調，經過40多年不懈努力，中國防沙治沙工作取得舉世矚目的巨大成就，又指出中國是世界上荒漠化最嚴重的國家之一，荒漠化土地主要分布在三北地區，而且荒漠化地區與經濟欠發達區、少數民族聚居區等高度耦合。
習近平指，荒漠化、風沙危害和水土流失導致的生態災害，制約著三北地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰。這兩年，受氣候變化異常影響，中國北方沙塵天氣次數有所增加，表明荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻。
根據資料，三北工程又稱三北防護林工程，是指在中國三北地區建設的大型人工林業生態工程，用以減緩荒漠化和水土流失。
習近平強調，2021至2030年是「三北」工程六期工程建設期，是鞏固拓展防沙治沙成果的關鍵期，是推動「三北」工程高質量發展的攻堅期。堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，以防沙治沙為主攻方向，以築牢北方生態安全屏障為根本目標，因地制宜、因害設防、分類施策，加強統籌協調，突出重點治理，調動各方面積極性，力爭用10年左右時間，打一場「三北」工程攻堅戰，把「三北」工程建設成為功能完備、牢不可破的北疆綠色長城、生態安全屏障。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言