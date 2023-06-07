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蘇州艦鬼切鍾雲號是欺凌？ 汪文斌：與欺凌扯不上關係

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。 中國外交部網站
中國外交部發言人汪文斌。 中國外交部網站

大陸外交部發言人汪文斌7日主持例行記者會，對於美方不滿日前解放軍軍艦蘇州艦以鬼切方式攔截美艦鍾雲號，國會議員宣稱這是中國的欺凌，汪文斌表示，中方依法依規進行海空應對，合理合法，與所謂的欺凌完全扯不上關係。

在今天的例行記者會中，有記者提問稱，美白宮國安會印太事務協調官坎貝爾6日稱，中方驅逐艦在台灣海峽的危險航行表明，有必要採取措施防止發生意外，造成可怕後果。而美國民主黨參議員卡丁也稱，中國對美軍艦的做法違反國際法，堅決反對「中國的欺凌」，「不能讓中國的恫嚇得逞」。中方對此有何回應？

汪文斌回應稱，說到欺凌恫嚇，美國比任何國家都更熟練。他表示，據報導，僅2022年，美國大型偵察機就對中國抵近偵察高達800餘架次。2022年美軍還曾多次派航母打擊群進入南海及周邊地區，這種倚仗軍事優勢耀武揚威、侵害別國主權的行為，才是欺凌恫嚇之舉，也是造成海空安全風險、破壞地區和平穩定的根源。

汪文斌表示，針對美方的軍事挑釁，中方依法依規進行海空應對，合理合法，同所謂的欺凌完全扯不上關係。在維護國家主權和領土完整方面，中方沒有妥協退讓的空間，這裡面不存在什麼欺凌恫嚇，只有中方堅守的原則和底線。

汪文斌 美國 記者會

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