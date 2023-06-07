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美中關係趨緩？傳布林肯將訪華 陸外交部：沒有可提供的消息

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國國務卿布林肯。（路透）
美國國務卿布林肯。（路透）

對於西方多家媒體密集放話美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在幾周內訪華，並將會見大陸國家主席等消息，大陸外交部發言人汪文斌7日記者會上回應指出，「沒有可以提供的消息」。

此外，記者會上提及中美關係有些改善的動向，但中美軍事部門對話暫時沒有恢復。汪文斌表示，中美之間保持著必要溝通，「當前中美關係面臨挑戰，責任不在陸方，美方應當切實尊重陸方核心利益和重大關切，停止干涉大陸內政，停止損害大陸利益，停止一邊呼籲要溝通交流，一邊又肆意挑釁，停止說一套做一套，同陸方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。」

近日，路透、彭博頻繁釋出布林肯訪陸訊息。但該消息也未獲得美國國務院證實。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）對此表示，「我們沒有布林肯出訪的行程要宣布」。

自2月發生間諜氣球事件以來，中美關係持續緊張，布林肯原訂的訪華計畫也隨之取消。當時布林肯稱將在「條件允許時」訪華。

而近期中美間緊張關係鬆動，比如美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）5月在奧地利維也納會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，那是美中外交高層官員在氣球事件後的首次會晤，象徵中美溝通逐步重回正軌。外界揣測是否中美重回溝通條件逐步形成。

布林肯 美國

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