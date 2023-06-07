歐盟對陸新武器 陸外交部：籲歐盟共同反對美經濟脅迫

歐盟6日通過一項新工具，對實施「經濟勒索」的國家加徵關稅，外界認為其與因台灣問題對立陶宛設立的貿易限制有關。對此，大陸外交部發言人汪文斌在7日記者會上，除敦促立陶宛回歸一個中國原則正確軌道外，也呼籲歐盟與國際社會能一起共同反對美國的經濟脅迫。

法新社報導，歐盟27國歷經1年協商後，在6日拍板同意正式創設一項新經貿武器，目的在懲罰試圖對歐盟成員國霸凌施壓的國家，比如中國大陸因台灣問題對立陶宛採取經濟脅迫措施。該武器將允許歐盟27成員國有權可對其實施經濟勒索的國家，課徵關稅、限制投資、以及限制取得公部門合約。

汪文斌首先針對立陶宛在台灣問題上作出回應。他說，「關於立陶宛在涉台問題上的錯誤舉動，我們中方已經多次表明立場，我們敦促立方早日回歸堅持一個中國原則的正確軌道上來。」

至於針對歐盟「新武器」，汪文斌稱，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌行徑嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中國、歐盟利益，還破壞多邊貿易規則，嚴重衝擊世界經濟秩序。

近年來，立陶宛與台灣交往頻仍，一是台灣於2022年7月在立陶宛首都設立代表處；二是立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅在2022年8月率團訪台。中方表示上述舉動無疑踩到「一個中國原則」紅線，因此堅決回擊，陸續對立陶宛做出相關貿易制裁，比如開始禁止進口立陶宛相關產品，同時暫停與立陶宛交通及通訊部任何形式的交往，並暫停與立陶宛國際道路運輸領域交流合作等。