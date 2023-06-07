快訊

台版「熔爐」狼師惡行曝 小學生當女友、喇舌、比賽開房間

溫哥華返台班機延誤 旅客怨長榮毫無歉意：睡機場只給一瓶水和一片餅乾

獨／前董事長林崑海遺孀淚訴大義滅親 三立3點聲明：一切合法

歐盟對陸新武器 陸外交部：籲歐盟共同反對美經濟脅迫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。中國外交部網站
中國外交部發言人汪文斌。中國外交部網站

歐盟6日通過一項新工具，對實施「經濟勒索」的國家加徵關稅，外界認為其與因台灣問題對立陶宛設立的貿易限制有關。對此，大陸外交部發言人汪文斌在7日記者會上，除敦促立陶宛回歸一個中國原則正確軌道外，也呼籲歐盟與國際社會能一起共同反對美國的經濟脅迫。

法新社報導，歐盟27國歷經1年協商後，在6日拍板同意正式創設一項新經貿武器，目的在懲罰試圖對歐盟成員國霸凌施壓的國家，比如中國大陸因台灣問題對立陶宛採取經濟脅迫措施。該武器將允許歐盟27成員國有權可對其實施經濟勒索的國家，課徵關稅、限制投資、以及限制取得公部門合約。

汪文斌首先針對立陶宛在台灣問題上作出回應。他說，「關於立陶宛在涉台問題上的錯誤舉動，我們中方已經多次表明立場，我們敦促立方早日回歸堅持一個中國原則的正確軌道上來。」

至於針對歐盟「新武器」，汪文斌稱，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌行徑嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中國、歐盟利益，還破壞多邊貿易規則，嚴重衝擊世界經濟秩序。

近年來，立陶宛與台灣交往頻仍，一是台灣於2022年7月在立陶宛首都設立代表處；二是立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅在2022年8月率團訪台。中方表示上述舉動無疑踩到「一個中國原則」紅線，因此堅決回擊，陸續對立陶宛做出相關貿易制裁，比如開始禁止進口立陶宛相關產品，同時暫停與立陶宛交通及通訊部任何形式的交往，並暫停與立陶宛國際道路運輸領域交流合作等。

立陶宛 歐盟

延伸閱讀

對歐盟政治關心度 民調：法國人最冷感 荷蘭、德國最熱中

斯洛伐克經濟部次長訪團訪國發會 龔明鑫盼斯國在歐盟支持台歐BIA

歐洲議會選舉倒數中…法國人對選舉最冷感、這兩國最關心政治

中美緊張下 歐盟將如何參與印太安全？

相關新聞

日核汙水將排海 陸使館發表談話：一意孤行 令人憤慨

中國大陸駐日本使館發言人今天就福島核污染水排海問題發表談話，他表示，根據最新檢測結果顯示，福島核電站港灣內捕獲的魚類體內...

布林肯訪華？陸外交部：沒有可提供的消息

對於西方多家媒體密集放話美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在幾周內訪華，並將會見大陸國家主席等消息，大陸...

歐盟對陸新武器 陸外交部：籲歐盟共同反對美經濟脅迫

歐盟6日通過一項新工具，對實施「經濟勒索」的國家加徵關稅，外界認為其與因台灣問題對立陶宛設立的貿易限制有關。對此，大陸外...

大陸司諾克選手被禁賽 趙心童：為無知和愚蠢感到懊悔

新華社報導，世界職業撞球和斯諾克協會（世台聯）北京時間7日正式宣布了對此前被指控操縱比賽的10名旅英大陸斯諾克選手的裁決...

危險攔截？美批解放軍咄咄逼人 中反嗆挑釁

解放軍在台海近距離攔截美軍軍艦和軍機，白宮國安會發言人柯比批中國軍隊「危險攔截、咄咄逼人」、行為不專業，可能引致傷亡及誤...

北京接待德國社民黨魁 高規格

正在訪問中國的德國社民黨主席克林拜耳6日與中國國務院總理李強、全國政協主席王滬寧舉行了會晤。綜合媒體報導，北京除高規格接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦