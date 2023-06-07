美中關係趨緩？多家外媒密集放話布林肯計畫幾周內訪中

美中關係要出現曙光了嗎？多家外媒包括美國全國廣播公司（NBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、彭博社等引述消息人士報導稱，美國國務卿布林肯將在「未來幾週」出訪大陸，重啟先前取消的對陸訪問行程。但該官員未詳述具體時間。

環球時報報導稱，CNN報導，兩名美國官員和一名知情消息人士透露，預計布林肯將在未来幾周内訪問中國。但CNN同時說，是彭博社率先報導布林肯今後幾周內打算訪中的消息。但CNN也稱，當被問及關於布林肯訪華的消息時，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）於當日時間6日回應，目前「我們沒有布林肯出訪的行程要宣布。正如我們之前所說，當條件允許的情況時，將重新安排他對中國（大陸）的訪問。」

此外，據白宮網站發布的消息，針對布林肯訪華，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）於6日的稱，「在不久的將來你們將會看到我們在這裡談論接下來的訪問，我只是不想提前去討論它。」

在今年2月初，美國在大西洋上空擊落一顆飄越加拿大和美國的大陸高空氣球，引發「氣球事件」；雙方各說各話，華府稱這是大陸軍方的間諜氣球，北京則稱這是用於科研的民用無人飛艇。由於此一事件，布林肯延後了當時的訪陸行程。此行程為美國總統拜登與大陸國家主席習近平去年11月於印尼G20峰會後敲定，布林肯當時原訂計畫將在今年2月5日至6日訪問大陸。

偵察氣球事件發生過後，美中兩國關係急劇惡化，美國高層推遲或拒絕會談。上周大陸拒絕美國要求國防部長在星國舉行的峰會上見面的請求。

關於中美恢復接觸，環球網報導說，中國外交部5月11日舉行的例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表被問到美方正努力促成與中方各部門官員進行通話或會見，有人認為中方反應不夠熱情時表示，中美之間保持著溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。我們敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。