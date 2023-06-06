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大陸駐宏都拉斯大使館開館 宏國總統本周訪問中國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
宏都拉斯總統卡斯楚將於9日至14日訪問中國大陸。（取自海外網）
宏都拉斯總統卡斯楚將於9日至14日訪問中國大陸。（取自海外網）

中國大陸駐宏都拉斯大使館當地時間5日上午舉行開館儀式，同時宏國外長雷納（Enrique Reina）證實，該國總統卡斯楚將於9日至14日訪問中國大陸，成為首位訪華的宏都拉斯總統。

據新華社與路透報導，開館儀式由中國駐宏都拉斯使館臨時代辦于波與雷納為大使館揭牌，于波表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是國際大義、大勢所趨、人心所向。宏方以開闊戰略視野和堅定政治意志，抓住歷史機遇作出承認一個中國原則的重要決斷，成為中國第182個建交國，中方對此表示高度讚賞。雙方在建交不到3個月，已迅速對接各領域交流合作，不斷凝聚起推動兩國關係發展的共識和力量。

雷納在致辭中對中國駐宏都拉斯使館開館表示祝賀。他表示，宏都拉斯與中國建交是宏方獨立自主的決定，有助於該國發展多元化國際關係，加入世界主流。宏方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，以改善宏基礎設施、助力減貧事業、創造就業機會，加強民眾福祉、促進社會繁榮。

雷納並證實，應中國大陸邀請，卡斯楚將於6日啟程前往中國大陸，期間雙方將簽署多項合作協議。人民日報海外網則報導，卡斯楚當地時間5日發推文稱，應中方邀請，她將於6月9日至14日訪問中國。

宏都拉斯 卡斯楚

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