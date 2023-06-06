中美外交高層北京會談 陸就台灣問題闡明嚴正立場
大陸外交部6日上午發布新聞稿稱，6月5日，美國負責亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）與大陸外交部副部長馬朝旭會見，與外交部美大司司長楊濤舉行會談。
新聞稿指出，雙方圍繞按照兩國元首去年11月峇厘島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。中方就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。
對於中美這次會晤與會談，美國國務院發表的聲明則表示，雙方進行了坦率和富有成效的討論，這是維持溝通渠道暢通的持續努力的一部分，並建立在最近兩國間高層外交的基礎之上。雙方就雙邊關係、海峽兩岸議題、溝通渠道和其他事務交換了觀點。
聲明並指出，「美國官員明確表示，美國將有力競爭並挺身維護美國的利益與價值觀。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言