中美外交高層北京會談 陸就台灣問題闡明嚴正立場

大陸外交部6日上午發布新聞稿稱，6月5日，美國負責亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）與大陸外交部副部長馬朝旭會見，與外交部美大司司長楊濤舉行會談。

新聞稿指出，雙方圍繞按照兩國元首去年11月峇厘島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。中方就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。

對於中美這次會晤與會談，美國國務院發表的聲明則表示，雙方進行了坦率和富有成效的討論，這是維持溝通渠道暢通的持續努力的一部分，並建立在最近兩國間高層外交的基礎之上。雙方就雙邊關係、海峽兩岸議題、溝通渠道和其他事務交換了觀點。