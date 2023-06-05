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陸貪官威脅媒體刪「懺悔影片」 慘踢鐵板還更出名

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
該名前大陸官員曾經配合拍攝違紀違法案例警示影片。（取自浙江紀監委網站）
該名前大陸官員曾經配合拍攝違紀違法案例警示影片。（取自浙江紀監委網站）

中共近年積極打貪，但近日一名曾因受賄人民幣132.13萬元，被判刑四年的前浙江國企董事長「姜某凡」，在假釋後致電大陸媒體，要求刪除過去自己入鏡的反腐警示影片，以利他回歸正常生活，並揚言不配合就以侵犯肖像權為由提告。不過，這家陸媒背景是共青團中央，貪官不只沒達成目的，反而更出名了，甚至遭中共黨媒《人民日報》點名批評。

據每日經濟新聞報導，這位致電大陸媒體要求刪除影片，自稱「姜某凡」的人，是浙江溫州市甌海建設集團有限公司前黨委書記、董事長兼總經理。

溫州市紀委監委通報顯示，2020年5月，「姜某凡」因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查，經審理查明，他利用職務上的便利，索取或非法收受他人財物人民幣132.13萬元。同年7月，「姜某凡」遭開除黨籍、公職「雙開」，12月，因受賄罪被法院判處四年有期徒刑、罰金人民幣25萬元，沒收違法所得。

而他要求刪除的影片，是三年前陸媒《青蜂俠》發布的《警鐘 60 秒---他們就不怕我不收第二次》，「姜某凡」是影片中出鏡懺悔的落馬大陸國企高管。

不過，公開資料顯示，《青蜂俠》是中國青年網旗下的官方影音帳號，該媒體由共青團中央主辦，屬大陸央媒、中共中央重點新聞網站，且影片內容還源自中共中紀委官方網站。

因此，在踢到鐵板後，「姜某凡」的要求不只沒被滿足，當初這段2021年9月發布的影片還被挖出，在陸網上流傳，《人民日報》也撰文評論稱，「既不懂法，也不講理 不知哪兒來的底氣」，強調據大陸民法典規定，為維護公共利益，或大陸國家機關為依法履行職責，在必要範圍內製作、使用、公開肖像權人的肖像，可以不經肖像權人同意，並指反腐倡廉影片做為公開訊息，不因為當事人假釋而失效。

紅星新聞報導，當初製作這部影片的溫州甌海區紀委工作人員表示，影片最初拍攝的目的是進行警示教育，這是常規做法，另透過司法局與「姜某凡」本人聯繫，他還處於社區矯正階段，已答應會就自己溝通態度欠佳的問題向媒體致歉。

對於「姜某凡」為何希望刪除影片，甌海區紀委工作人員稱，他假釋出獄後家人對他很有成見，為緩和關係才希望刪除，並稱他並非要求中紀委或省紀委刪除，只是希望轉載媒體刪除，來降低負面輿論對其回歸正常生活的影響。

在青蜂俠工作人員的通話錄音中，「姜某凡」揚言，「你如果真的不去刪除那沒關係，我會告你侵犯我肖像權的，我是百分之百告你的。」

據中共中紀委，該名貪官於2020年12月，因受賄被判處四年有期徒刑。（取自每日經濟新聞）
據中共中紀委，該名貪官於2020年12月，因受賄被判處四年有期徒刑。（取自每日經濟新聞）

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