陸批美「以台制華」破壞穩定

針對美國國防部長奧斯丁的發言，中國人民解放軍代表團、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分；完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。中國人民解放軍全時待戰堅決捍衛國家主權統一和領土完整。

他說，美方涉台言論罔顧事實顛倒黑白，是完全錯誤的。美不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能。頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。我們（解放軍）在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘。改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。

他表示，美方「以台制華」、台獨挾洋自重才是改變現狀，破壞穩定。台灣問題事關中國核心利益，由不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰堅決捍衛國家主權統一和領土完整。

而關於南海問題，景建峰表示，美國才是南海局勢緊張的真正推手，近年來，美方動輒派遣先進艦機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施所謂「航行自由」行動。美國還變本加厲，增加、輪換部署，增設軍事基地，這只會帶來更多安全風險。

景建峰火力全開指，奧斯丁鼓吹「印太戰略」，其實是鞏固霸權地位，挑動對抗。美國炮製「四邊」、「三邊」等，以意識形態畫分陣營。為一己之私不顧地區求穩訴求，通過利誘脅迫，把別人當槍使，根子上是「唯美獨尊」。

關於美方有關中美兩軍溝通的言論，景建峰表示，中方重視中美兩軍關係，兩軍接觸交流沒有中斷。當前中美兩軍關係面臨困難責任在美方，美方的一系列錯誤言行沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍。