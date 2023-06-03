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陸教授質疑美國防長：支持東協地位又建AUKUS不矛盾嗎？

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
奧斯汀回答時反復提及安全、穩定等詞彙。圖為視頻截圖。 觀察者網
奧斯汀回答時反復提及安全、穩定等詞彙。圖為視頻截圖。 觀察者網

根據大陸《觀察者網》報導，昨開幕的第20屆香格里拉對話會次日，根據香會視頻畫面，美國防長奧斯汀發表講話後的現場互動環節，中方代表、大陸國防大學國家安全學院副教授張弛提問：「今天討論的主題是美國的領導力。但是美國一方面說要支持東協在區域的中心地位，另一方面卻又建立很多類似AUKUS和QUAD的多邊組織。」他問，「難道這就是美國發揮的領導力嗎？難道這不矛盾嗎？」

AUKUS是美國、英國、澳大利亞三國於2021年9月成立的地區軍事聯盟，全稱為「美英澳三方安全聯盟協議」。《觀察者網》報導說，根據協議，英美幫助澳大利亞建造核潛艇，而這也引起東南亞國家對於核擴散的擔憂。至於QUAD則是指「四方安全對話」，成員國包括美國、日本、澳大利亞和印度。

對於張弛一針見血的提問，報導稱，奧斯汀的回答則避重就輕。他說，「我認為我沒有抓住(張弛)問題的全部要點，但認為你問題的中心在於AUKUS。」奧斯汀自說自話後，竟向與會者「推銷」起了AUKUS，大講特講AUKUS對於維護地區安全和穩定的作用。

「AUKUS有利於促進地區安全穩定……我認為AUKUS發揮了世代性的能力……我對AUKUS增加地區安全穩定很有自信……」」

報導稱，觀察者網注意到，在奧斯汀簡短幾句的回答中，security(安全）、stability(穩定）、capability(能力）等詞彙持續出現了9次。至於AUKUS如何促進地區安全穩定，他一字未提。

大陸國防大學教授張弛現場質問奧斯汀。圖為視頻截圖。 觀察者網
大陸國防大學教授張弛現場質問奧斯汀。圖為視頻截圖。 觀察者網

AUKUS 美國 香格里拉

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