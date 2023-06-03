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「六四事件」34周年　陸委會籲中共勇於面對

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會呼籲中共勇於面對、反省「六四事件」的歷史錯誤。本報資料照片
陸委會呼籲中共勇於面對、反省「六四事件」的歷史錯誤。本報資料照片

六四事件」34周年前夕，陸委會3日指出，呼籲北京當局在標榜所謂「現代化治理」的同時，應勇於面對、反省「六四事件」的歷史錯誤，公布事實真相，早日推動政治改革，落實保障人民言論、信仰和集會結社自由等基本人權，以進一步化解其內部社會的深層矛盾不安。

陸委會表示，中共在1989年6月4日殘暴鎮壓倡議政治改革的學生和群眾，時至今日仍不能面對歷史事實。

陸委會說，我們呼籲北京當局在標榜所謂「現代化治理」的同時，應勇於面對、反省「六四事件」的歷史錯誤，公布事實真相，早日推動政治改革，落實保障人民言論、信仰和集會結社自由等基本人權，以進一步化解其內部社會的深層矛盾不安。

陸委會強調，民主自由與人權法治是臺灣及全球珍視的生活方式，更是兩岸關係發展的基本價值。蔡總統在就職七周年記者會重申「和平」是兩岸間的唯一選項，「維持現狀」是各方的最大公約數、也是兩岸共同的責任。

陸委會表示，北京當局應從「六四事件」省思動用武力將導致不可承受的嚴重後果，尊重台灣人民對於主權與尊嚴的堅持，放棄以任何強制脅迫處理兩岸分歧，才能逐步縮小專制與民主間的制度落差，增進兩岸的互信理解。

為紀念「六四事件」，社會團體「華人民主書院協會」也預計4日在中正紀念堂民主大道，舉辦六四三十四週年悼念晚會，下午還有民主市集，由公民團體與學生團體在場進行議題倡議等。同時，晚會過程中，除了提醒世人勿忘六四，也將呼籲大家重視中國大陸與香港人權倒退的現況等。

六四 陸委會 人權

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