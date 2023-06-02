馬斯克旋風訪陸 路透：曾見丁薛祥

特斯拉執行長馬斯克昨結束兩天的中國大陸訪問行程，馬斯克此行見了三位中國的部長，及國務院副總理丁薛祥和上海市委書記陳吉寧。他此行在中國受重視，無論官方接待、媒體報導及網路關注都前所未有。

馬斯克訪陸行程緊湊，五月卅日下午搭乘私人飛機抵達北京後，廿四小時內接連與大陸三名部長見面。路透引述消息人士報導，馬斯克卅日先與大陸外交部長秦剛會面，卅一日在與大陸商務部長王文濤和工信部長金壯龍會談後，還與第一副總理丁薛祥進行了一場尚未曝光的會議。但消息人士拒絕提供雙方人士會晤的相關細節。

丁薛祥是中共中央政治局常委，這也是丁薛祥首次與外國企業執行長進行一對一會談，突顯出大陸官方對於與特斯拉關係的高度重視。

馬斯克三年來首次訪華，他希望在中國這個全球最大電動車市場拓展業務。在與大陸外長秦剛會談時，人民網報導馬斯克表示，美中利益交融，密不可分。特斯拉反對脫鉤斷鏈，願繼續拓展在華業務。在與工信部長金壯龍會談後，工信部官微發布消息稱，雙方就新能源汽車和智能網聯車發展等交換意見。

除了與大陸中央官員會面，馬斯克還與電池大廠寧德時代董事長曾毓群共進晚餐。寧德時代被認為是特斯拉能否打入平價市場的關鍵供應商。

馬斯克卅一日抵達上海，前往上海郊區的特斯拉超級工廠會見員工。昨上午會見上海市委書記陳吉寧後，搭乘私人飛機從上海飛往美國德州。

上觀新聞報導，昨天上午，馬斯克與上海市委書記陳吉寧會見。陳吉寧說，歡迎特斯拉把握現代化建設和城市綠色低碳發展、產業轉型升級等機遇，加大在上海投資和業務布局，並在新能源汽車、儲能等領域深化合作，把更多新產品、新技術、新服務落在上海。

馬斯克介紹了特斯拉新能源汽車、新型儲能等業務開展情況，對上海超級工廠取得的成功感到振奮，就把握綠色低碳發展機遇，拓展減碳新合作、開發綠色新產品、滿足市場新需求談了想法，希望持續深化與上海的各領域合作。

大陸是特斯拉僅次於美國的全球第二大市場，其上海廠也是特斯拉最大的生產中心。

馬斯克曾多次訪問中國，但即使是當年敲定特斯拉上海超級工廠設廠般的重大事宜，他在中國受到的重視，無論官方接待、媒體報導及網路關注程度，都遠不及這次訪問。

與馬斯克相較，三月訪中的蘋果執行長庫克，本周訪中的摩根大通集團執行長戴蒙和星巴克執行長納拉辛漢，受矚目的程度也遠不及馬斯克。有評論指出，在當今中國經濟陷入困局，且面臨西方圍堵及外資撤離下，中國官方需要藉由馬斯克的到訪，強力塑造中國依然歡迎外資的形象。