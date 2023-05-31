美指控殲16南海攔截美偵察機 解放軍駁：惡人先告狀

針對美國印太司令部發布影像，指控一架大陸殲-十六戰機五月廿六日在南海國際空域以「不專業」的方式攔截一架美國偵察機。中共解放軍南部戰區今晚回應稱，當時是美軍1架RC-135偵察機「蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾」，批評美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，相關報導罔顧事實，完全是惡人先告狀。

根據中共解放軍「南部戰區」微信公號發布，南部戰區發言人張南東表示，5月26日，解放軍海軍17艦編隊位南海進行例行性訓練期間，美軍1架RC-135偵察機「蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾」，解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟踪監視，處置依法依規，操作專業規範。

他並指控，「美方行徑嚴重破壞地區和平穩定，相關報導罔顧事實，完全是惡人先告狀，顛倒黑白、倒打一耙，妄圖混淆國際視聽」。

張南東稱，中方嚴正敦促美方切實約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現海空意外事件，否則由此引發的一切後果均由美方承擔。中共戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

另據大陸外交部發言人毛寧在例行記者會中稱，美方長期頻繁派艦機對中方進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全。這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。